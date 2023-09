(Entrevista en LA DORREGO) «Ojalá que los votos de las dos listas se sumen y multipliquen, y podamos volver a ser gobierno en Coronel Dorrego»

«Uno es muy respetuoso de cada uno de los electorados y la gente no se equivoca. A veces, vemos los resultados que no nos favorecen y decimos la gente votó mal. No es así. La gente no se equivoca al votar».

Con esta frase comenzó la respuesta del diputado provincial Alejandro Dichiara cuando LA DORREGO le pidió una reflexión del resultado de las PASO en nuestro distrito.

«En el caso de Coronel Dorrego, (los números que arrojaron las primarias) dan a entender que hay un disconformismo con el gobierno local, como hace mucho tiempo no se veía, propiciando que el votante elija otras opciones políticas, entre las cuales, las más votadas, fueron las dos de Unión por la Patria», dijo.

«A su vez -agregó, nos marca un trabajo muy importante como es el de unirnos, porque eso no significa que dos más dos sea cuatro. Habrá que ver si todos los que votaron a Osvaldo Barcelona van a acompañar a Alicia Jalle en octubre».

«En el peronismo decimos que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, un viejo axioma que a veces se cumple y otras no. Este es un momento muy importante para entender que, nuevamente, el gobierno municipal puede volver a ser peronista en Dorrego», destacó.

En este sentido, se comprometió a trabajar y ayudar para alcanzar el objetivo.

«Me quedan dos años más de mandato como legislador y me encantaría poder trabajar con la primera intendenta mujer de Coronel Dorrego para ayudarla a se posicione como la ciudad todos queremos que sea», dijo Dichiara.

«Se nota que hay una necesidad. En esta recorrida por las instituciones vemos que hay falta de presencia del Estado municipal en un montón de cosas. Para mí sería un orgullo, y me comprometo a trabajar denodadamente para que la gestión de Alicia Jalle sea la mejor posible. Ojalá que los votos de las dos listas se sumen y multipliquen, y podamos volver a ser gobierno en Coronel Dorrego», completó. (12-09-23).