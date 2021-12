En la plaza, y con emoción, se vivió el acto por el aniversario del distrito

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

«Siempre es un gusto encontrarnos para celebrar el aniversario de nuestro Distrito»; así comenzó su alocución el intendente Raúl Reyes en la mañana de este miércoles en el Acto por los 134 años del distrito de Coronel Dorrego.

El encuentro tuvo lugar en la Plaza Central con la presencia de autoridades, representantes de instituciones y público. El jefe comunal también destacó «de más está decir que los tiempos que corren no son ni han sido fáciles para ninguno de nosotros, la salud, golpeada por una pandemia; la economía,, la educación; la producción, el trabajo. No quiero en esta ocasión detenerme en esta cuestiones, pero si en la actitud que hemos tomado ante ellas: la entereza ante una pérdida, la templanza ante variadas carencias, la capacidad de nuestros hijos para adaptarse a nuevas modalidades de estudio, la fortaleza de nuestros mayores, la solidaridad puesta de manifiesto de manera permanente. Así nos encuentra un nuevo cumpleaños de nuestro Distrito: unidos, trabajando, valorando cada paso que damos hacia adelante y siempre con esperanza.» Más adelante el contador Reyes agregó: «Este gobierno sigue haciendo esfuerzos mediante todas sus áreas desafiando los obstáculos. La salud es una prioridad. Hemos optimizado los servicios incorporando permanentemente aparatología hospitalaria y recurso humano de excelencia. Hemos direccionado todos los esfuerzos para que no le falte atención médica a ningún vecino del distrito».

En otro tramo de su alocución Raúl Reyes mencionó: «Instituciones que nos llenan de orgullo por su trascendencia, como lo es la Peña Nativista que recientemente ha logrado que sea reconocida como Fiesta Nacional la Fiesta de las Llanuras».

También dijo el intendente dorreguense: «Sigo pensando que no se puede seguir sacrificando la educación de nuestros chicos. Sigo pensando que la educación es el motor que nos va a permitir desarrollarnos; por eso seguimos aportando todos los recursos necesarios para mejorar la infraestructura escolar, transporte, material didáctico, deportivo, asistencia pedagógica y toda otra que contribuya con la educación de nuestros alumnos. Aseguramos la transitabilidad de los caminos urbanos y rurales, para un correcto desarrollo de la producción, motor fundamental de nuestra economía».

En el tramo final de su discurso Raúl Reyes se comprometió a ofrecer su trabajo para el bienestar de todos con paz, justicia e igualdad. «Para eso necesitamos compromiso, solidaridad, concordia, tolerancia, porque sólo uniendo esfuerzos lograremos el Dorrego que soñamos. Los invito a compartir este desafío, a sentirse parte de los proyectos comunitarios, porque la participación nos hará más fuerte como sociedad, a todos, a los que aquí hemos nacido y a los que han elegido este lugar para vivir». Raúl Reyes también expresó su gratitud al personal de Salud.

El acto continuó con la lectura de la Ordenanza de la Declaración de Bandera Oficial del Partido de Coronel Dorrego al diseño realizado por la señora Nora Cenci, hace quince años. Luego el intendente Reyes entregó un presente floral a la autora de la Bandera Distrital; seguidamente se leyó la Ley del Congreso de la Nación que declaró Fiesta Nacional a la Fiesta de la Las Llanuras que fue testimoniado con un fuerte aplauso por los asistentes a la celebración.

Por último el guitarrista local, Fernando Di Marco interpretó un estilo de su autoría que mereció el merecido aplauso de la muy buena cantidad de vecinos reunidos en torno al monumento al Coronel Manuel Dorrego celebrando el aniversario del distrito. (29-12-21).