«En invierno no hay turistas. Esto ocasiona una gran pérdida económica y de tiempo»

La concesionaria del parador Rocco’s del balneario Marisol, María Karina Cordido, planteó una serie de inquietudes relacionados con el funcionamiento del local comercial.

«En principio debo decir que en el contrato planteado por el Municipio figura la realización de cocheras para estacionamiento privado (según ciertos criterios), mal estructurado, dado que las cocheras impedían el paso de la calle San Juan hacía la playa y también el ingreso a la zona de estacionamiento público», destaca la primera parte de la nota enviada al Concejo Deliberante, fechada el 26 de septiembre pasado.

«Por ese motivo -agrega-, contraté a expertos que me informaron y realizaron un plano adecuado al espacio y al ingreso de los vehículos, intentando cumplir con las pautas impuestas por ese Municipio. El mismo fue presentado en el Dpto de Obras Públicas y fue autorizado al evidenciarse un error en el plano anterior de realización de las cocheras. Esta situación me produjo un perjuicio económico con respecto a los materiales, mano de obra que se utilizó para realizarlos, porque no se pudo concretar el punto que corresponde a la cobranza de dichas cocheras, como también luego, y a raíz del pedido por parte de las autoridades municipales que se necesitaba ese espacio para que el estacionamiento sea público y gratuito. En consecuencia se retiró toda la estructura que se había colocado a pedido del mismo municipio, añade el escrito.

«Por todo lo expuesto solicito que se revea el punto del contrato donde se plantea la construcción del estacionamiento privado, porque como concesionaria estoy pagando un canon por algo que no estoy usufructuando. (Hace dos temporadas)», señala Cordido.

A continuación, el resto de la nota:

«En el contrato de licitación expresa que los baños públicos estarían a cargo del concesionario. Durante estos años pude experimentar que algunas personas rompen canillas, cañerías, artefactos del baño, instalaciones eléctricas, arrancan cables, mochilas de baño. De este tipo de vandalismo me he hecho cargo comprando y arreglando cada rotura y nuevamente lo vuelven a hacer. Debo expresar que el parador cuenta con baños propios. Ante las reiteradas ocasiones donde padecemos no sólo la problemática de las roturas constantes y el gasto que e eso significa sino también el deplorable estado de los mismos de manera organizada en los distintos horarios. Por lo expuesto solicito que los baños queden en el ámbito municipal, ya que son públicos. Y ocasionan problemáticas que no deben estar en manos del concesionario, para así brindar un servicio acorde a la cantidad de variantes que cada vez es mayor.

«El último punto que quiero tratar con respecto al contrato es que se me solicitan que el parador esté abierto feriados, fines de semana largos y vacaciones de invierno. Los que residimos en el Balneario padecemos la realidad de que el invierno no hay turistas. Esto ocasiona una gran pérdida económica y de tiempo, ya que abrimos y no hay personas que consuman. ¡Es mi mayor anhelo trabajar!!! Todo el año si fuera posible, por lo tanto estoy al pendiente de la entrada de turistas y eso no sucede durante los inviernos. En consecuencia, solicito poder abrir en ocasiones que haya algún turista que atender y propongo que a partir de octubre que mejora el clima abrir los fines de semana largos y feriados.

«Agradecería poder explicar personalmente mi postura y argumentos, desde la realidad de nuestro Balnearios, para así ponernos de acuerdo y coordinar un servicio eficiente para el turista».

Ante los planteos propuestos, y dado que la concesión del servicio y explotación está otorgada con la suscripción y aceptación de las partes, el Concejo derivó la nota al Departamento Ejecutivo para que tomara conocimiento y evaluara la misma. (07-10-23).