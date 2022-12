En defensa de Facundo Tello (2)

Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

Después del partido Portugal /Marruecos y las descalificaciones de Pepe contra el árbitro Facundo Tello, escribí una columna en su defensa.

Hoy temprano abro el wasap y leo un mensaje que me envía su padre, Raul Tello.

Lo llamé por teléfono, le agradecí sus palabras y le pedí a autorización para compartirla con tantos amigos que siguen nuestros posteos.

Me dio el ok, aquí va:

Hola Néstor, soy Raúl Tello, quiero darte gracias por tus palabras en el escrito , está bueno que alguna vez alguien ponga las cosas en su lugar, el arbitro es una persona que pocos ponen la cara por ellos y se critica sin piedad sin importar que detrás de ellos hay una familia que muchas veces sufre por fuertes comentarios, yo como padre tengo la tranquilidad y el honor de saber lo profesional y honesto que es mi hijo, orgullo de toda su familia y amigos , muchas gracias , te mando un gran abrazo. (14-12-22).