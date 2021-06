El Whatsapp de los vecinos / Vivero: “Los autos no contagian”

Una vecina envió la siguiente opinión al WhatsApp de LA DORREGO (2921 493674):

“Ayer (domingo) a la tarde salimos con mi esposo a dar una vuelta en el auto. Llegando al vivero, vemos una fila de vehículos estacionados afuera. Ocurre que como estaba cerrado, varias personas dejaron los coches afuera y entraron. Me pregunto, ¿cuál es el sentido de cerrar el vivero si la gente puede entrar? Los autos no contagian, las personas sí. No sé si es una medida correcta o incorrecta cerrar el vivero, lo que sí me parece una tomada de pelo es que lo cierren sólo para los vehículos. ¿Cuál es el sentido de la medida? ¿Quién controla el cumplimiento de las disposiciones? Durante toda la pandemia, hubo áreas del gobierno municipal que no han estado a la altura de las circunstancias”. (14-06-21).