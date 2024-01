El WhatsApp de los vecinos: reclaman recolección de residuos y mantenimiento de calles en el Barrio Los Eucaliptos

Señor intendente: me dirijo a usted por este medio a los fines de solicitarle encarecidamente tome una resolución favorable a lo solicitado en reiteradas oportunidades respecto de la situacion del sector denominado ‘Barrio Los Eucaliptos’. En este barrio extraurbano habitan aproximadamente 120 familias de forma permanente y pese a las reiteradas solicitudes telefonicas y en las escasas veces que se ha podido tomar contacto con alguna autoridad municipal respecto de la necesidad de contar con recolección de residuos y mantenimiento de las calles (que ya están abiertas) no hemos obtenido respuestas concretas desde el principio del 2022, solo promesas. Somos conscientes de que solicitar agua corriente y cloacas conllevan una gran inversión, y por ello consideramos como primordial contar con recolección de residuos y el mantenimiento de las calles en un principio, ya que no requiere mucha inversión ni es muy complejo su concesión. Hay motoniveladoras destinadas a caminos rurales que llegan a 500 metros del asentamiento del «Barrio». Quizás por mucho más que agregar o inquietud que plantear, esperamos alguna respuesta» (Gisela Marisol Mendoza – Gabriel Oscar Muñoz). (02-01-24).