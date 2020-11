El WhatsApp de los vecinos: “Hubo fiesta en el vivero”

Una vecina envió un WhatsApp de LA DORREGO con el siguiente mensaje:

“Quería contarles que fuimos a gimnasia al vivero, temprano, y nos encontramos con todas las mesas de botellas de alcohol vacías y mucha mugre, (lo) que demuestra que hubo fiesta. La verdad, me enoja bastante, porque muchos nos cuidamos y tratamos de hacer todo al pie de la letra. Recuerdo que un día quise acompañar a mi marido hasta la YPF del Cristo y como no me dejaron, tuvimos que dar la vuelta. Me pregunto: ¿Cómo permiten que se junte tanta gente y hagan fiesta con todos los casos (de Covid 19) que hay. Y sin ningún control”.

Consultada al respecto, una fuente municipal dijo a esta radio: “El vivero queda abierto y a la madrugada desaloja la policia”. (21/11/20).