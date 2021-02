El WhatsApp de los vecinos: expresó su malestar porque el lunes no comienzan las clases en Marisol

El siguiente mensaje llegó al WhatsApp de LA DORREGO desde Marisol:

“En Marisol no comienzan las clases (el lunes) por irregularidades que nadie controla. Es porque en dos años no han podido reparar el baño (aclaro que es cambiar una tapa y un botón). El día martes tampoco hay clases porque la escuela se presta a otra institución y el miércoles no se sabe. ¿Nadie se dio cuenta de estos problemas? Creo que los chicos necesitan recuperar clases y no que sigan poniendo palos en la rueda. Habrá que ver cómo lo justifica Consejo Escolar. Parece no haber respuestas. Amo la escuela, es vital en nuestra comunicad. No juguemos con los niños. Se prometieron juegos nuevos desde antes que se hiciera el jardín, nos envían los de la placita municipal que sacaron para hacer el paseo de artesanos y están en pésimas condiciones”. (27-02-21).