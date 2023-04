El WhatsApp de los vecinos: el deficiente servicio de cable en la ciudad

Soy laburante, no me voy de vacaciones y uno de los pocos pasatiempos que tengo es ver televisión. El servicio de cable no es barato y sube seguido, pero deja mucho que desear. Los canales se cortan. Por ejemplo, desde hace dos o tres días C5N se ve como muestra la foto. Quiero destacar que mi crítica no es contra los empleados de acá, pero sí para una empresa monopólica (la única que ofrece cable en Dorrego) que le falta el respeto a sus usuarios». (04-04-23).