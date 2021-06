El WhatsApp de los vecinos: “El agua (de la canilla) sale con mucho olor a cloro”

Esta mañana recibimos el siguiente mensaje por WhatsApp de una vecina del Barrio municipal 1:

“Hace unas semanas que le comencé a sentir gusto a cloro al agua. Ayer hasta el olor le sentía, me pareció demasiado. He hablado con gente de otros barrios y les pasa igual, hasta bañándose sienten el olor, la comida hay que hacerla con agua del bidón. Pregunto: ¿nadie controla eso? Porque con ese agua se baña mi bebé y la toma jugando. Me parece que alguien tiene que actuar, ya se les fue la mano. ¿Cuántos bidones se precisan por semana para tomar y cocinar?”. (30/06/21).