El WhatsApp de los vecinos: destacan la «muy buena atención» en el Registro de las Personas

Una vecina envió el siguiente mensaje al WhatsApp de LA DORREGO:

La semana pasada fui a realizar un trámite al Registro Civil (de las Personas) y debo destacar la muy buena atención de los chicos. Creo que se llaman Tomás y Agus. Como no era la primera vez que iba y siempre me atendieron de maravillas, decidí hacerlo público. Son dos jóvenes siempre bien predispuestos, con una sonrisa. Esto debería ser común en todas las oficinas públicas, pero no en todos los lugares pasa». (07-02-22).