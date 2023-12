El WhatsApp de los vecinos: «Como no pertenezco a Dorrego, no me querían atender (en el Hospital Municipal)»

Hola soy Natalia. Quería comentar lo siguiente. El jueves 30 de noviembre me dirigí a Coronel Dorrego a solicitar un turno para hacerme atender con algún doctor, pero la respuesta fue que si no era de Coronel Dorrego no me podía atender y ni dar turno. Me dijeron ‘cambiá de domicilio y después sí, te atendemos’. Luego, el martes 5 de diciembre, nuevamente fui porque estaba descompuesta. El doctor de guardia me revisó, pero en todo momento me decían que yo no pertenecía a Coronel Dorrego. Tenía 23 de presión, muy alta. Me dejaron en el pasillo, hasta que decidí irme. Por lo tanto (me piden) que firme el acta, por lo que más descompuesta y nerviosa me ponía y otra vez escucho tenés que ir a Monte Hermoso, porque, según las enfermeras, cuando mandan gente de Dorrego a Monte no la atienden, pero si vamos al caso ninguna persona merece no ser atendida. Somos seres humanos y tenemos derecho de igualdad. Más allá de que comparan con el hospital de Monte es su problema, (porque) yo sinceramente fui por primera vez. A todo esto, quiero agradecer al hospital de guardia de Monte Hermoso, al cual llegué a las 21.30 del martes 5 de diciembre. Me atendieron rápido y me pudieron establecer. Gracias, porque ni siquiera el documento me pidieron ni preguntaron de dónde era. Solo me atendieron. Muchas gracias a los doctores y enfermeras. Espero me entiendan. No estoy en contra de nadie, pero lo debía contar para que no le siga pasando a otras personas. Muchas gracias». (Natalia Pires). (07-12-23).