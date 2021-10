El tema tránsito en la ciudad dio que hablar en el Facebook de LA DORREGO

Luego de que en nuestra página web publicáramos la nota enviada al Concejo Deliberante en la que vecinas y vecinos manifestaron su preocupación por el tránsito en 9 de Julio y San Martín (cliquear acá), en el Facebook de LA DORREGO usuarias y usuarios de la red social se refirieron a la problemática.

Estos son algunos de los comentarios:

Perla Bernal: Por Aranda, desde la entrada de la ruta hasta la planta cerealera, un desastre, tanto los camiones como las camionetas a alta velocidad

Patricia Lopez: Por calle El Gaucho también entre los reductores que hay levanta mucha velocidad y todos los días matan un animal ya estamos cansados juntamos firmas y pedimos un reductor para el barrio Atepam, pero hasta ahora nada.

Mirta Barraza: También en otras calles como Avenida Fuertes. Luego que pasan el semáforo, muchos automovilistas toman velocidad hasta llegar al badén de la esquina del Club Ferroviario. Por favor, ver de colocar un reductor de velocidad en ese tramo, es un peligro para los transeúntes que queremos cruzar y ciclistas».

Ricardo Mogensen: En calle Aranda pasa lo mismo. Yo le pase la inquietud a 2 concejales hace más de tres años y cri..cri!!!.

Cesar David Arista: Tienen que salir a hacer multas y operativos.

Jorgelina Lindner: Calles Costa e islas Malvinas, Gregorio Juárez al 700, las mamis que cuiden a los pequeños que juegan en la calle, por más que un vehículo circule despacio los chiquitos no tienen idea del peligro.

Lorena Hernandez: Pasan, no respetan nada, Gregorio Juárez doble mano andan fuertísimo, como siempre a esperar que pase una desgracia. Lamentable.

Oscar Alberto López: Dorrego en general es tierra de nadie usan las calles como un circuito de TC ademas de no respetar los sentidos de las mismas. No se que espera la persona a quien le responda tomar cartas en el asunto porque si te chocan en contramano más allá que el culpable tenga seguro o no la compañía aseguradora NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS !!!.

Maria Minor: Sí, anda enloquecidos, tanto las motos también es en todas las calles de Dorrego, yo pregunto si hay cámaras en muchas partes. ¿Cómo no los ven?.

Cristina Antonini: Sería bueno que tomen medidas acá en Oriente es lo mismo parecen que van a buscar la partera.

Silvina Castro: Lista de pedidos podría haber, pero nadie se hace cargo. En mi barrio andan en contramano y a gran velocidad y no pueden hacer nada ya me dijeron no cámaras ni lomas de burro. Y así seguimos no podemos estar seguros.

Claudia Abraham: Van como locos x 9 de julio mirando y calculando el semáforo de la otra esquina. Un desastre».

Naty Sole: CALLE MARTÍN FIERRO AL 600 PASAN FUERTÍSIMO YO LA VERDAD QUE NO DEJO JUGAR A MIS NENES EN LA VEREDA POR MIEDO. (23-10-21).