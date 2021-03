El revelador estudio del Conicet: por qué quienes ya tuvieron Covid no necesitarían una segunda dosis

Día a día, aparecen nuevos resultados sobre el Covid-19 y la vacuna Sputnik V. Esta vez uno de esos descubrimientos sucedió en Argentina. Un estudio realizado por investigadores del Conicet y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires determinó que las personas que estuvieron infectadas generan una respuesta inmune rápida al recibir una dosis.

Según los análisis, producen niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los detectados en individuos no infectados que recibieron dos dosis. Este estudio servirá para analizar el esquema de vacunación con dos dosis para aquellos individuos que ya se habían infectado con el patógeno.

La investigación fue realizada con trabajadores de la salud que fueron inmunizados con la vacuna Sputnik V. Así pudieron ver que la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.

Tras la difusión del informe, el Ministerio de Salud aclaró que no evalúa dar una sola dosis de la vacuna Sputnik V a las personas que tuvieron coronavirus. Y fuentes oficiales aclararon que se trata sólo de un informe técnico. Además, completaron: “Es un estudio muy importante desde el punto de vista científico. Pero no está bajo evaluación en el Ministerio de Salud no dar la segunda dosis de Sputnik V a las personas que tuvieron Covid-19”.

La investigadora del Conicet, Andrea Gamarnik aseguró: “Los resultados del estudio muestran que las personas previamente expuestas al virus, que mostraron tener anticuerpos antes del inicio de la vacunación, generan una respuesta inmune humoral rápida al recibir una dosis de la vacuna Sputnik V, produciendo niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna”.

Por su parte, Jorge Geffner, investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (Inbris) explicó: “Estos resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V produciendo niveles aumentados de anticuerpos en comparación con individuos no infectados previamente”. (BigBang News). (09-03-21).