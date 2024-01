El presidente del Foro de Intendentes radicales alerta sobre el costo social del Plan Milei

Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB

El presidente del Foro de Intendentes radicales bonaerenses, Maximiliano Suescun, alertó sobre la necesidad de compensar el ajuste económico que lleva adelante el gobierno nacional. Dijo que apoyan el cambio pero advirtió que le preocupan “los que no pueden parar la olla”. Adelantó que van a pedir que los medicamentos sean declarados bienes esenciales. Y reclamó un acuerdo de precios en alimentos.

En el inicio de un ciclo de conversaciones con alcaldes, el jefe comunal de Rauch le dijo a la agencia DIB que cree que habrá una “reconfiguración” de Juntos por el Cambio. Apoyó el reclamo de Kicillof a Milei por los fondos no automáticos pero lo criticó por no haberlos institucionalizado “durante los últimos cuatro años”.

¿Cuál es la postura de los intendentes radicales frente al gobierno de Javier Milei?

Somos respetuosos de la voluntad popular y de la legitimidad de origen que tiene el gobierno, pero tenemos mucha preocupación sobre una serie de medidas puntuales y sus consecuencias. Una muy importante es la liberación de los precios de los medicamentos. Y como esa, podría nombrar otra serie de cosas.

¿Cuáles?

Los alimentos, básicamente. Y estamos muy expectantes de qué va a pasar con las tarifas.

¿Es un acompañamiento crítico?

Somos respetuosos y acompañamos que se puedan efectuar los cambios que el país necesita para mejorar. Pero también vamos a estar muy expectantes reclamando por medidas que permitan transitar este tiempo a la gente.

¿Cómo perciben el impacto social del plan económico de Milei en sus comunas?

La gente está haciendo un esfuerzo enorme. Creo que hay muchísima gente que entendía que se requerían modificaciones y que también entiende que no se sale de la crisis sin sacrificio. Pero estamos preocupados y estamos tratando de ocuparnos porque hay que poder transitar este período y en ese sentido hay mucha gente que está con serias dificultades.

¿Están bien repartidas las cargas de ese sacrificio?

Hace mucho tiempo que las cargas no están bien distribuidas, no solo desde este gobierno. Pero lo que a uno le preocupa sobremanera es el que no puede parar la olla a fin de mes. Entiendo que hay medidas que hay que tomar porque no se aguantaba más el no poder ordenar la economía o gastar de modo desenfrenado, pero eso no se puede hacer sin dispositivos de protección social en la transición. Esa es una mirada compartida por los intendentes. No hablo de regalarle nada a nadie ni de resolverle el problema a quien no quiere trabajar pudiendo trabajar. Sino de personas que trabajan todo el día y a pesar de eso no se pueden dar lo mínimo indispensable.

Por ejemplo, estoy de acuerdo con desregular el comercio de carne, pero en el interín debería haber un acuerdo, ni siquiera un control de precios, para definir tres o cuatro cortes que

que le permitan a la gente consumir. Insisto, no se pueden tomar medidas tan descarnadas con el poder adquisitivo del salario tan bajo, sin tomar medidas de protección social. En la transición.

Y en el ejemplo de los medicamentos, ¿cómo se traduce en concreto esa mirada?

Hemos estado reunidos los intendentes y para nosotros los medicamentos deberían declararse como un bien esencial. A partir de ahí, garantizar que la gente pueda consumir o ir y comprar ese medicamento.

¿Van a hacer un pedido formal?

Sí. Estamos trabajando en la elaboración de un documento con una serie de medidas que busquen dar respuesta a esto. Y no nos quedamos solo en la queja.

¿Qué proponen?

Que por ejemplo el Ministerio de Salud de la provincia se junte con el Ministerio de Capital Humano de Nación para coordinar y poder hacer compras conjuntas de medicamentos, lo que permite un mayor poder de negociación y poder hacer ceder a quienes a veces se aprovechan con los precios.

Kicillof presentó en la Legislatura un proyecto para crear un sistema para producir y comercializar medicamentos al Estado. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?

Sí, son seguramente algunos de los medicamentos que necesitamos, pero estuvimos hablando de ese tema y nos parece que en la medida que se gestione bien, puede ser un dispositivo que ayude.

La reconfiguración de JxC

¿Cómo está la relación del radicalismo con el PRO? Hubo roces evidentes en las últimas semanas, por ejemplo en la Legislatura.

Sí, es cierto. Pero también es verdad que el trabajo en conjunto fue lo que nos permitió darle al Gobernador los dos tercios para que tenga algunas herramientas que necesitaba para gobernar, y también para que existan herramientas que necesitábamos en los municipios. Ahora, en el trabajo que hacemos, claramente en muchas cosas pensamos diferente con el PRO. A mí no me gusta caretearla: la coalición está en pleno análisis, algunos dicen que está rota, otros que en acciones concretas se vio que podemos trabajar en conjunto. Creo que el tiempo va a ir dando un veredicto final al tema.

¿Cree que se irá a una reconfiguración de lo que en algún momento fue Juntos por el Cambio?

Creo que sí, creo que no hay dudas que va a haber necesariamente una reconfiguración.

¿Y cómo imagina el resultado?

Digamos que hay gente que puede estar más cercana al gobierno nacional y en ese sentido una política más afín a eso. Y que hay un grupo enorme dentro del espacio, que integramos nosotros, que sentimos que tenemos que hacer una oposición responsable y construir una nueva alternativa. Hay reformas y hay medidas que van a ayudar, pero hay otras que no se pueden dejar pasar a paquete cerrado. No tenemos que ir corriendo a romper nada pero tampoco dar un apoyo ciego a políticas que no nos representan.

Kicillof: un pedido y un respaldo

¿Quedaron satisfechos con lo que obtuvieron los municipios en la negociación con Kicillof?

Vamos a ver finalmente cómo termina. Hemos sido generosos en dar el acompañamiento y las herramientas que el gobierno necesitaba. Lo último que teníamos que hacer es empujarlo a una situación más compleja aún, que además va a terminar impactando en los municipios. Y hemos definido algunas cuestiones que en la medida de

que sean cumplidas y que además se acompañen con la continuidad, pueden ser beneficiosas.

Necesitamos que el IOMA no se atrase con los pagos y que las prestaciones que cobran los municipios sean prioridad y se actualicen, porque en muchos casos somos un único factor de salud. Definimos un Fondo (de Fortalecimiento Fiscal) que no tiene afectación. ¿Por qué? Porque la particularidad del momento es así. Hay muchos municipios que no van a poder pensar en hacer obras, sino que será un año para garantizar el funcionamiento y poder fortalecer una paritaria en un momento donde el poder adquisitivo del salario se ha visto realmente deteriorado. En la medida en que ese fondo se cumpla y se actualice como se definió en la ley, puede servir también. Las intenciones han sido buenas y lo que se plasmó ha sido bueno, falta el cumplimiento y la continuidad.

¿Cómo se posicionan frente a la decisión del presidente Milei de recortar los fondos no automáticos a la provincia?

Nos preocupa, claramente. Y se lo manifestamos a los representantes del gobierno provincial. Obviamente que como bonaerenses vamos a acompañar para que no se vean diezmados los recursos provinciales. Lo contrario sería pegarnos un tiro en un pie. Pero la realidad es que este gobierno no aprovechó los últimos años para institucionalizar el envío discrecional de fondos. (DIB) AL / GML. (07-01-24).