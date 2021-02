El PJ dorreguense y el bloque de la oposición repudiaron expresiones políticas del subcomisario Federico Amaya

A través de un comunicado de prensa, el Partido Justicialista de Coronel Dorrego y el bloque de concejales del Frente de Todos / PJ expresaron su repudio a manifestaciones políticas expresadas por el subcomisario Federico Amaya, quien está al frente de la comisaría de Coronel Dorrego.

El texto fue acompañado por una captura de pantalla con la siguiente expresión:

Este es el comunicado:

“Ante las desacertadas expresiones vertidas por el sub comisario Amaya a cargo de la repartición de nuestra ciudad, el Partido Justicialista de Coronel Dorrego y el Bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos REPUDIA todos los dichos expresados por dicho funcionario Policial, entendemos que su función en Dorrego es trabajar por la paz y seguridad de tod@s, respetando la voluntad popular que llevo a todos los nombrados a ocupar sus cargos como El General Perón (creador de nuestro movimiento) un ex Pte, un ex Gobernador, al Pte de nuestro Bloque en la Cámara de Diputados Máximo Kirchner y del Sr Presidente de todos los Argentinos Dr Alberto Fernandez.

Entendemos que funcionarios de la talla del Sub comisario Amaya deben procurar la unidad y mejor la convivencia de tod@s los vecinos de Coronel Dorrego”. (28-02-21).