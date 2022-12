El mundo según Mané

Escrito por Néstor Machiavelli en Facebook

Abundan los ricos y famosos del fútbol que provienen de hogares humildes y sin embargo terminan rendidos a las luces del centro que encandilan y enceguecen.

Unos se dedican a coleccionar autos caros; otros compran campos, contruyen hoteles; buena parte para evadir impuestos pasea sus fortunas por secretos paraisos fiscales que cada día son menos secretos y vulnerables a hackers y recaudadores.

La contracara es Sadio Mané, un jugador excepcional, máximo ídolo de Senegal que por una lesión no pudimos disfrutar en este mundial. Gana más de veinte millones de euros por año en el fútbol alemán, es millonario, pero a diferencia de los demás, nunca olvidó sus orígenes en la pequeña Bambali, una ciudad toda pobreza del sur senegalés.

En el documental “Made in Senegal” Mané cuenta su vida. “Se me consideraba el mejor jugador del pueblo, pero nadie en mi familia quería que fuera futbolista. Yo estaba totalmente convencido que podría alcanzar el éxito, pero no sabía cómo. Cuando era joven mi papá siempre me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Era un hombre de un gran corazón. Cuando murió, entendí que debía dar todo de mí para ayudar a mi mamá”.

Mané sufrió mucho la agonía de su padre carenciado y veinte años después donó 693.000 dólares para la construcción del primer hospital de Bambali.

Eso fue en 2021, pero cuatro años antes pagó 234 mil dólares para que se construyera la escuela secundaria en su pueblo.

Su generosidad es todo terreno: gira 70 dólares mensuales a cada familia de su barrio,

construyó una estación de servicio , suministró Internet 4G a su pueblo y tiene planeado levantar una oficina de correos.

Textual de Mané: “¿Para qué querría 10 Ferraris, 20 relojes de diamantes o dos aviones? ¿Qué harán esas cosas por mí y por el mundo? No necesito coches de lujo, casas, viajes ni mucho menos aviones. Prefiero que los míos reciban un poco de lo que la vida me ha dado“.

“Creo firmemente que somos modelos a seguir, así que debemos exhibir una buena imagen y ayudar a la gente. Normalmente no hablo de estas acciones, pero son muy importantes para mí y para toda mi comunidad”.

Palabra de Mané. Que así sea… (07-12-22).