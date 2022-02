El Marisol Sea Sounds Festival sigue creciendo: exitosa cuarta edición

El pasado viernes 18 de febrero tuvo lugar la 4ª edición del Marisol Sea Sounds Festival sobre la playa del balneario. El evento se extendió durante 5 horas de música frente al mar en las que se pudo disfrutar de 7 proyectos (bandas, dúos y solistas) de diversos géneros y de diferentes lugares del distrito dorreguense y la provincia.

Abrió la tarde del Sea Sounds Pits, el proyecto solista del tresarroyense Cristian San Román, tocando todo su EP «Viento» y algunas versiones de temas de Raly Barrionuevo, Natalia Lafourcade y Charly García. Una voz, guitarra y armónica contra las cuales el viento de las primeras horas del festival no pudo.

En segundo lugar estuvo Camping Club Band, el dúo de bluesmen de zona sur de Buenos Aires. La increíble voz de Sebastián Valeggiani que con su guitarra acústica también hacía de base para que Guillermo Soster se luciera con su armónica y su abanico de incendiarios licks. Los chicos recorrieron algunos tracks de Bodega’s Blues, la banda de Sebastián y clásicos del género.

Continuó Tranceunte también en formato dúo. El proyecto del productor dorreguense Fabio Mascioli, en guitarra acústica y voz, esta vez contó con Juan Minaard, también de Coronel Dorrego, aportando arreglos en guitarra eléctrica. Repasaron canciones de distintos álbumes de larga duración y EPs como «Alma Free», «Cyberpunk» y «Para mis hijos».

Al atardecer, la cantautora de Buenos Aires que vive en Reta, Romi Nihilística subió con su acústica y su loopera. Estuvo presentando temas de su autoría como «Helicópteros blancos», «Sin dios» y «Antes», sumado a una selección de autoras femeninas que versionó como Ana Tijoux, Fernanda Aldana y Leticia Carelli (cantautora que ha estado en ediciones anteriores del mismo festival) y de Gustavo Pena El Príncipe. Gran parte del set que hizo Romina iba construyéndose a través de distintas capas de loops de guitarras y voces.

En quinto lugar estuvieron los locales A Roer, el dúo que componen el oriental Martín Zarza en voz y guitarra de cuerdas de nylon y Sebastián Salas, trombonista de Cutral Có que también hizo segundas voces. Acompañando los mates del público durante la puesta del sol, tocaron un par de canciones de proyectos anteriores de Martín y versionaron temas del cancionero popular latinoamericano.

Al caer la noche, fue el turno de Quinteto Tiempo Atrás, esta interesante propuesta que desde hace un tiempo conforman entre músicos de Tres Arroyos y San Cayetano y que deambula entre standards de jazz, el cancionero popular estadounidense de mitad del siglo XX y la chanson francesa. Willi Ochoa en contrabajo, Romina Reimers en piano, Ariel Insua en saxo alto y las voces de Chiqui Nielsen y Gabriela Escala. Dejaron sin aliento a la audiencia presente con nuevos enfoques de canciones como «Fly Me to the Moon», «Sixteen Tons» y «Les Feuilles Mortes», entre otras.

Para el cierre del festival, subió a tocar Alan Bay Sunset Trio, el proyecto en el que tocan los organizadores del evento, Alan Bay y Mauricio Chavez. En su propuesta, el trío combina British folk con world music, blues, progresivo y jazz, y se trata de canciones que escribió Alan (voz y guitarras acústica y eléctrica) y aparecen en sus EPs «Muses», «Crafting» y álbumes próximos a grabar por el músico de Marisol. Completan la formación Mauricio en set de percusión y wavedrum y el cantautor dorreguense Richard Lozano en bajo fretless.

Los organizadores agradecen a la Secretaría de Turismo del municipio por el sonido e iluminación de ALBRA Eventos que hizo una gran labor en la tarde del Sea Sounds, al Partido GEN y al Frente de Todos. También a sus familias por el apoyo incondicional y a todos los músicos y músicas que vinieron a darle vida al Festival de Marisol. La propuesta de este evento crece y mejora de a poco, llegó para quedarse definitivamente en las playa marisolense. (28-02-22).