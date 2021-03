El lenguaje inclusivo, prólogo de una mayor inclusión

Las palabras no solo transmiten el pensamiento, también lo moldean y lo transforman. El psicoanálisis —sostiene el filósofo Paul B. Preciado en Yo soy el monstruo que os habla— debe decidir si “continúa trabajando con la antigua epistemología de la diferencia sexual y valida de ese modo el régimen patriarco-colonial que la sustenta”, haciéndose por tanto responsable de su violencia o, en cambio, “se abre a un proceso de crítica política de sus lenguajes y de sus prácticas”. El lenguaje debe reflejar que desde 2010 la Organización Mundial de la Salud defiende que no hay solo dos géneros. Y, por extensión, que ya no son válidos los consensos y los vocabularios académicos del siglo XX. Y que deben refundarse.

En la misma línea se sitúa Inclusiones , el libro más reciente del pensador francés Nicolas Bourriaud, quien sostiene que la oposición al capitalismo global, al pensamiento colonial y al patriarcado “es una sola cosa”. Y defiende una “estética inclusiva que requiera un aprendizaje de la mirada y que surja, finalmente descentrada, en el seno de un universo plurivalente donde se incluya a los no humanos”. Porque se trata de destruir todos los binomios que estructuran la lógica depredadora de Occidente. Escrito durante la pandemia de la COVID-19 y con conciencia de estar interpretando el Antropoceno , parte de la convicción de que nos encontramos en un momento excepcional: “Sucede que los humanos y los no humanos, por primera vez desde la era del Neolítico, se ven forzados a inventar un modo de cooperación”.