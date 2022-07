Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

Viernes mediodía

EL HORNO Y LOS BOLLOS

Sorprende el titular de la nota publicada hoy. Dice textual que detectan una extraña señal de radio del espacio profundo que late como un corazón y proviene del espacio profundo.

Me atrapa la idea que sean señales de vida de un E.T., que tire un centro a la tierra ahora que tanto extrañamos los goles de Maradona.

Los investigadores de sonidos no identificados que provienen del espacio intergaláctico bautizan este sonido con el nombre FRB 20191221ª.

Un científico que analiza el fenómeno precisa que no solo fue una señal muy larga, con una duración de unos tres segundos, sino que hubo picos periódicos que fueron notablemente precisos, emitiendo cada fracción de segundo, como latido de un corazón. Esta es la primera vez- asegura- que la señal es periódica.

Por un momento imagino cómo titularían los diarios si este sonido fuera la confirmación que no estamos solos en el mundo, que hay vida extraterrestre.

Sigo leyendo: en 2020, por primera vez, se detectó una ráfaga de radio rápida proveniente del interior de la Vía Láctea. Pero a medida que avanzo se desvanece la ilusión del marciano favorito. El científico precisa que se rastreó un tipo de estrella de neutrones que podrían ser responsables de emitir estos sonidos que simulan el latido de un corazón.

Desilusionado cliqueo y sigo leyendo otras noticias. La intensificación de la guerra en Ucrania, el dólar a 300, Italia España y el sur de Europa al horno con temperaturas de 48 grados.

Y concluyo, sigo convencido que existen los E.T., pero observan lo que ocurre en el planeta, que está caliente en todo sentido y prefieren persistir en el misterio sin dar señales de vida.

Es entendible, la tierra como el horno no esta para bollos. (15-07-22).