El hockey de la Asociación Bahiense ya tiene a sus finalistas

Ayer domingo comenzaron los play off del Torneo Apertura de Damas y Caballeros de Primera División de la Asociación Bahiense de Hockey.

Con la disputa de las semifinales, surgieron los finalistas: en Zona Campeonato, la

final la jugarán Monte Hermoso y S. Sportiva A; en Zona Ascenso, S. Sportiva B y

Universitario C; y, en Caballeros, El Nacional y Universitario.

Resultados

ZONA CAMPEONATO

Semifinales

Monte Hermoso 2 (Antonela Cárdenas y Catalina Bello) – Pacífico A 1 (Carolina Pirola)

Universitario A 1 (Florencia Scheverin) – S. Sportiva A 2 (Milagros Rivas Pompei y

Agustina Etulain)

Semifinales 5° al 8°:

El Nacional 6 (Cecilia Toscano x3, Pilar García Martínez y Lucía Herbón) – Villa Mitre

1 (Martina Lopez)

Argentino 0 – Independiente 3 (Macarena Flores, Fiamma Sassi y Guadalupe Curras)

Cruce 9° y 10° | Ida

Tiro Federal 0 – Puerto Belgrano A 0

ZONA ASCENSO

Semifinales

Universitario B 1 (Úrsula Schetizner) – Universitario C 3 (Cynthia Atela x2 y Milena

Poggiesse x2)

S. Sportiva B 1 (Aldana Harris) – El Nacional B 1 (Rocío Luciani). Shoot out: victoria de

S. Sportiva B 4-3.

Cruce 5° – 6° | Ida:

Palihue 1 (Florencia Rey) – Pacífico B 1 (Antonella Bonifazi)

Triangular 7°, 8° y 9° – Fecha 1:

Sporting 3 (Julia Zandonadi x2 y Jazmin Mombet) – Puerto Belgrano B 1 (Sofía

Ciambelli)

Libre: Unión

CABALLEROS

Semifinales:

El Nacional 6 (Juan Palacio x2, Thomas Olguin x2, Pablo Laschiaza y Nicolás

Montenegro) – Puerto Belgrano 2 (Julian Mazzarello y Mateo Sagreras);

Monte Hermoso 0 – Universitario 1 (Thiago Bonifazi)

Triangular 5º, 6º y 7º – Fecha 1:

Villa Mitre 1 (Agustin Pereyra) – Palihue 2 (Federico Lopez y Julián García)

Libre: Pacífico

FINALES (4/6)

Zona Campeonato

Final: Monte Hermoso vs S. Sportiva A

3° y 4°: Universitario A vs Pacífico A

5° y 6°: El Nacional A vs Independiente

7° y 8°: Argentino vs Villa Mitre

9° y 10° – vuelta: Puerto Belgrano A vs Tiro Federal

Zona Ascenso

Final: S. Sportiva B vs Universitario C

El ganador jugará la final extra frente a Universitario B (ganador de la etapa regular); el

perdedor, irá por el tercer puesto ante El Nacional B.

5° y 6° – vuelta: Pacífico B vs Palihue

Triangular 7°, 8° y 9° – Fecha 2:

Unión vs Puerto Belgrano B

Fecha libre: Sporting

Caballeros

Final: El Nacional vs Universitario

3° y 4°: Monte Hermoso vs Puerto Belgrano

