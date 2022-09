El gobernador Kicillof homenajeó a maestras y maestros

La provincia de Buenos Aires rindió este lunes un homenaje a maestras y maestros bonaerenses y reivindicó el rol de la actual gestión provincial en la mejora de las condiciones para el desarrollo de la docencia.

En un acto encabezado por el gobernador Axel Kiillof y el titular de Educación, Alberto Sileoni, se entregaron distinciones a unos 80 maestros pertenecientes a las 25 regiones educativas. El evento contó con la presencia de dirigentes sindicales, funcionarios y legisladores.

En primer término, se expresó el ministro Alberto Sileoni quien celebró la presencia del Gobernador en el evento: “Los memoriosos dicen que no había vendió un gobernador a un acto formal a este ministerio” destacó.

“No lo tapen a Sarmiento. Nos hemos peleado y hay una parte que nos enoja pero ha sido director general de esta casa y fue el autor intelectual de la primera ley de educación de esta provincia. Tiene enormes méritos que los educadores no debemos olvidar” dijo en referencia a los debates en cuanto al legado del prócer.

Por último, no evitó referirse a las discusiones actuales que atraviesan a la sociedad y repercuten en la enseñanza: “En estos momentos tan duros en las escuelas enseñan la paz: Esas secuencias dolorosas que vimos con bolsas mortuorias, guillotinas, fusilados, no podría ocurrir en la escuela. Ante un atisbo de violencia en la escuela alguien dice eso no se hace. En la sociedad lamentablemente pareciera que no” explicó.

“Cuando me preguntan que soy digo docente”

En tanto, el gobernador Axel Kicillof también ponderó a Sarmiento e invitó a una reflexión crítica sobre su legado: “La figura de Sarmiento como todas las figuras históricas son personajes que invitan a la polémica y sería muy triste si no lo hicieran. Las lecturas históricas siempre son complejas y requieren poner en contexto los hechos. Nadie puede negar el papel que tuvo como impulsor de la educación pública, gratuita y universal» dijo.

Además, mencionó que “El Facundo” es uno de sus libros favoritos. “Un libro para analizar, pensar, para leer críticamente, pero está maravillosamente escrito. Es un libro de época” describió.

“Cuando me preguntan que soy digo docente. Ejercí a nivel universitario pero también a nivel secundario. Es importante marcar algo que viene pasando hace algún tiempo. Hay un punto de coincidencia y de encuentro que es el reconcomiendo al papel de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 5,2 millones de estudiantes en el sistema educativo y 400 mil docentes” explicó.

En esa dirección, el mandatario bonaerense advirtió: “No termino de comprender que les pasa por la cabeza a los que atacan a la escuela pública. Probablemente habrá sido de esas encuestas, focus group mal leídos” sostuvo.

Por la Región 21 fue reconocida la docente de educación especial dorreguense Ana Inés Serra. (Infocielo y LA DORREGO). (13-09-22).