El enojo de una concejala de Monte Hermoso por maltrato a inspectores de playa

Paula Martínez, concejala de Cambiemos, dijo estar “indignada con el manejo por parte de algunas personas que vinieron el fin de semana pasado y de algunos residentes también”.

Las declaraciones de la legisladora fueron a instancias del portal Noticias Monte Hermoso, tras su reacción en la red social Facebook ante el maltrato de que fueran víctima inspectores de playa.

“No respetan ni las leyes, ni las ordenanzas o resoluciones. No se respeta el trabajo que se viene haciendo”, apreció.

Con relación al maltrato que recibieron algunos agentes de playa, Martínez sostuvo que “no se respeta el trabajo del otro, no hay respeto por la persona. Se le faltó muchísimo el respeto a todo el personal de playa y la realidad es que los conocemos a todos, son chicos de Monte, algunos muy jóvenes”, explicó.

“Los he cruzado trabajando y vi que son muy respetuosos, piden por favor que se coloquen el barbijo o que mantuvieran la distancia y se les reían, les contestaban cualquier cosa”, agregó la concejala.

“Me parece que cualquiera de nosotros que vamos a hacer turismo a otros lugares, no nos comportamos así, no es justo que cuando vengan a Monte, nos maltraten. Es cierto que podemos tener falencias en un montón de cosas, pero me parece que no se falta el respeto”.

“Todos esos chicos trabajan por necesidad, porque necesitan trabajar; no se los molesta a los turistas, se los trata de cuidar, de proteger, de brindar lo mejor posible”.

También hizo referencia al incumplimiento en las normas de tránsito que se registraron esos días, donde se vio gente que estacionaba en doble fila.

“El sábado a la mañana, me entero por gente de Tránsito que una persona estacionó, a la altura de la pescadería Nemo, sobre la vereda de enfrente, en contramano. Después leo que comentan en Facebook que a quién se le ocurre hacer una multa por estacionar arriba de la vereda. En cualquier lugar de la provincia te hacen una multa si dejas tu auto estacionado sobre la vereda, porque no corresponde”.

“Es como si se tratara de discutir todo el tiempo con inadaptados sociales. No sé cómo hacen cuando van a hacer turismo a otros lugares, deben volver llenos de multas…” nos contó para justificar su expresión en las redes sociales.

“Ese maltrato hacia los chicos que hacen su trabajo en la calle, la falta de empatía con los que vivimos acá todo el año, parece que no les importa nada. Todos sabemos que cuando salimos tenemos que respetar las reglas del lugar donde estamos; a mi no se me ocurriría estacionar en la vereda y en contramano, en ningún lado, porque sé que no se puede y que me van a multar, y están en todo su derecho”. (Noticias Monte Hermoso). (12/12/20).