El emotivo recuerdo de Carlos Madera para su amigo Carlos Aiub

A esas ganas de cambiar todo que susurramos en la plaza del pueblo o en la misma parroquia y a lo cual ofrendaste tu vida . Ideas de derechos e igualdades que te costaron irte junto a tu compañera, hermano, hermana y cuñado, tambien tu sobrino. Te tengo noticias, no fue en vano, muy caro sin dudas, pero si después de 45 años todavía se discute lo mismo en el país, el camino señalado era el correcto. Ahora sin aviones, sin mar, sin plomo, sin desapariciones, tal cual lo pensamos, con democracia, con discusiones, con leyes, con militancia, esto aún no está terminado. Algunos se van con sus ideas, vos no se dónde estás, pero lo tuyo quedó acá. El pueblo, donde vivimos, casi no cambió. Te sigo esperando Amigo, tenemos tanto de qué hablar. (Carlos Madera Murghi). (09-06-22).

