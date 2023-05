El director del Penna le respondió a Bertazzo: «No es profesional del hospital y no conoce la realidad”

El director del Hospital Penna, Jorge Moyano, respondió a las críticas sobre el servicio de pediatría y la falta de personal en el nosocomio. En principio, explicó que, junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, desconocen el documento presentado semanas atrás por profesionales del área sobre “el deterioro del sistema sanitario en Bahía Blanca y la región”.

“Los puntos son rechazados, primero porque son falsos, y segundo porque tienen una intención marcadamente contraria a una propuesta sanitaria inteligente y racional para la ciudad”, dijo.

Y continuó: “Es un documento anónimo, lo cual no reviste la posibilidad de generar un diálogo como con otras publicaciones que surgieron en otros en otros espacios”.

Moyano también cuestionó los comentarios de la doctora Carolina Bertazzo sobre el hospital Penna, que había afirmado en Frente a Cano “la preocupación que fuimos teniendo es de cómo se está llevando adelante la atención de pediatría”. El director del nosocomio regional, en tanto, respondió que “ella no es profesional del hospital y no conoce la realidad cotidiana de la institución”.

“La doctora Bertazzo no es profesional del Penna. Ya en principio me parece complejo que un profesional hable de una institución a la que no pertenece” en la cual no trabaja pero no la conozco y no tengo el gusto haber escuchado la entrevista sí hablo del documento en la mayoría de sus puntos no tienen clase con la realidad en otros sí “, respondió Moyano.

Falta de profesionales

La falta de especialidades básicas en el sistema de salud es una realidad que comparte espacio y escenario con la clínica, la climatología y la psiquiatría desde hace un tiempo”. Además, mencionó la “dificultad para la formación de enfermeros y enfermeras en estos niveles”, pero destacó que “son disciplinas que sostienen todas estas cosas cuando el resto de las profesiones se pelean y discuten”.

En tanto, Moyano apuntó a que la falta de interés por determinadas disciplinas médicas “es un problema directamente mundial” y que el origen de esta falta o el exceso de interés en otro tipo de práctica es que “son mucho más remuneradas” y tienen una alta de coordinación respecto a otras actividades”.

“Hay una realidad que tiene que ver con la falta de especialidades básicas al interior del sistema de salud, entre ellos la pediatría, y es una realidad que tiene que ver con la con la psiquiatría desde hace un tiempo y yo diría con una gran dificultad para la formación de enfermerías en estos niveles “.

En tanto, Moyano dio detalles sobre los incentivos salariales para médicos residentes que elijan determinadas especialidades anunciados ayer por el gobernado, Axel Kicillof. “Es un plus salarial de un 15% sobre el salario de los residentes. Hay que generar algo que estimule a quienes salen de la facultad a estudiar estas resistencias que son las que van a atender la salud de nuestro pueblo” desde la próxima camada residentes que es a partir del mes de agosto”.

No obstante, reconoció que “ahora el problema es más largo y de fondo .Tiene que ver con otra cosa, que es la discusión sobre la integración de un sistema de salud”. (Frente a Cano). (11-05-23).