El diputado Fernando Iglesias llamó descerebrado a Rodrigo de Paul

El diputado nacional Fernando Iglesias sumó un nuevo exabrupto en redes sociales y esta vez se la agarró con el futbolista de la Selección Argentina y el Atlético Madrid, Rodrigo de Paul.

Es que el mediocampista argentino cumplió 10 años como futbolista profesional y lo celebró con un video. «El olor a pasto, el vestuario, defender a mi país… No se comparan con nada», dijo el jugador. Y ahí fue donde Iglesias no dudó en responderle al campeón del mundo.

«Defender a mi país? De quién? En una cancha? What are you talking about? #Descerebrados», twitteó el diputado.

Una más y van…

No es la primera vez que el diputado del PRO es noticia y no debido a su actividad parlamentaria. En octubre, había llamado «cabezas de termo» a los hinchas de Gimnasia y «canchita» a su estadio, el Juan Carmelo Zerillo, luego de la feroz represión que le costó la vida a «Lolo» Regueiro.

No fue la última. Vía WhatsApp, Iglesias insultó a Florencia Arietto, ex asesora de Patricia Bullrich en su época de ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri. «Sos una hija de puta. Tenía dudas, pero ya no. Block» , fue el mensaje que la dirigente de Juntos por el Cambio recibió por parte del diputado, luego de que Arietto cuestionara los operativos donde murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambos bajo la gestión de su ex jefa y actual presidenta del partido. (Infocielo). (14-02-23).