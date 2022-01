El día en que Vidal, como gobernadora, se enfrentó con guardavidas que reclamaban por la reincorporación de colegas en Mar del Plata

El de Monte Hermoso no es el primer conflicto suscitado entre un grupo de guardavidas y un gobierno. Por estas horas, después de las críticas que dirigentes zonales y provinciales de la oposición lanzaron contra la administración municipal del vecino balneario, varios usuarios de redes sociales recordaron un episodio que tuvo como protagonista a la exgobernadora María Eugenia Vidal, con alta repercusión en medios de alcance nacional.

Se terminaba diciembre de 2017 y Vidal venía de participar del acto de inauguración de un balneario público, ubicado en la intersección de la Costa con la avenida Constitución de Mar del Plata.

Testigos del hecho relataron a los medios que todo comenzó cuando 20 personas se arrojaron sobre la camioneta en la que se trasladaba la gobernadora para reclamarle por la reincorporación de 8 guardavidas. Visiblemente molesta, la funcionaria bajó del vehículo y se enfrentó cara a cara con los manifestantes. Hubo empujones y escenas de tensión con la custodia de la mandataria.

«Yo recibo a todo el mundo. A ustedes les parece que esta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con el tránsito cortado. ¿A ustedes les parece que la violencia es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta es un derecho, esta no es la manera», aseguró Vidal a los manifestantes.

Y agregó: «¿Se tienen que tirar arriba de mi camioneta cuando estoy saliendo? Si vos trabajás con todos ellos, esta es tu responsabilidad, como es la mía garantizar que no pase nada. Esta no es la manera, me piden una reunión y el equipo los va a escuchar, pero ahora les pido que me dejen pasar».

El interlocutor que escuchó el enojo de la gobernadora fue Néstor Nardone, secretario general del sindicato de guardavidas. (11-01-22).