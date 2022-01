El corte de agua generó bronca en las redes

La decisión que tomó ayer la Municipalidad de cortar el agua por «el elevado consumo» generó críticas de vecinas y vecinos.

Dichos cuestionamientos se sumaron a otros que se exteriorizaron durante toda la jornada del lunes por personas que, desde distintos sectores de la ciudad, manifestaron que no tenían agua en sus casas.

Este es un resumen de los comentarios que se pueden leer en el Facebook de LA DORREGO tras el anuncio del corte:

Fernanda Gutierrez

El tema del agua es sabido desde hace rato gestión y educación municipal con propagandas carteles folletos para el cuidado y consumo con acciones ejemplos concretos entendibles y horarios , uso distribuido

Ricardo Mogensen

El tema es que la red de agua es vieja y no le pueden dar presión porque se revientan los caños, es más fácil hacer «peatonales», canteros y todas esas cosas que en definitiva no sirven de nada, que cambiar la red de agua que es de utilidad para la población!!!

Cesar David Arista

que inviertan y caños

Pamela Perez

El tema del agua….años…años…el mismo cuento…además de la gran inversión que ha hecho más de uno en piletas, fue furor el año pasado por la pandemia, etc..por si no levantaban el encierro…en mi barrio parecía invasión de topos 🤣🤣, montículos de tierra en las calles, y ahí tenemos el consumo en exceso, no tengo pileta, y soy consciente, y sin saber del corte, hoy me había propuesto poner el lavarropas de noche, es sentido común Sres/Sras, mucho calor, a cuidar el agua 💧, algún día los políticos darán bola al tema, mientras tanto aprendemos a cuidar el 💧

Mica Molina

Suben un 43% los costos del agua y no son capaz de brindar el servicio, tan básico y necesario como lo es el servicio de agua un día de tanto calor, ni entremos en el detalle de que ese agua que restringen y aumentan ni siquiera es potable. Esto roza la línea de quebrantar los derechos humanos.

Veronica D’Agostino

Una vergüenza que un día de 40 grados la municipalidad realice un corte debido al «alto consumo» ¿qué esperaban? …

cuando hace días se voto el aumento de tasas ( que incluye el agua que no se puede consumir)

Adriana Di Paolo

Suben los costos y cuando más calor hace dejan a la población sin agua ?? Es una VERGÜENZA !! 😡

Romina Valeria Alonso

Muy bien!! Uno de los dias de mayor temperatura nos dejan sin agua! 👏👏👏👏

Rosana Cabarcos

Un cráneo bárbaro el director de obras sanitarias…..

Ruben Dable

Políticos de turno dejen de sacar para su conveniencia y hagan inversiones en el agua o no les es rentable

Yenni Navas

😠hubieran avisado antes cosa de que algunas personas puedan llenar baldes con agua y botellas!

Agustina Tejada

Y los que no tienen tanque que hace sin agua hasta las 23hs

Seba Cabj

Nadie se da cuenta que si no cortan el agua. El tanque se vacía y nos quedamos sin agua igual?

Mariana Ibarra Lopez

Dejate de joder piensen en los que tenemos bebés, en realidad en todos. 😡

Claudia Dominguez

Que vergüenza loco. Con el calor que hace van a cortar el agua….

Antonela Heim

En el perdido tampoco hay agua (11-01-21).