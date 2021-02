El comunicado de la UCR dorreguense dio que hablar

Varios comentarios en el Facebook de LA DORREGO (La Dorrego RADIO AM) generó el comunicado de la UCR dorreguense relacionado con el operativo de vacunación en nuestra ciudad (cliquear acá).

Un interesante intercambio de opiniones se dio, por ejemplo, entre el presidente del radicalismo, Ariel Salvático, y Víctor Manuel Testani, que compartimos a continuación cronológicamente:

Victor Manuel Testani

Dudas:

1) ¿Cuáles son los canales creados para las campañas de vacunación (que no mencionan)?

2) ¿Quién y porqué habla en singular en el final de la carta (“espero”)?

3) Todos los integrantes del Comité Alvaro Ricardo Fuertes UCR de Coronel Dorrego que hablaron en contra de la vacuna Sputnik V ¿Qué rédito buscan sacar con este comunicado si varios han dicho públicamente que no se darían esa vacuna? ¿Y porqué de repente les importa? ¿No serán ellos los pícaros que buscan sacar provecho?

Ariel Salvatico

Hola Víctor, hace años que no nos vemos pero seguramente te acordás de mí. Te cuento que fui yo el que escribió el comunicado y seguramente podré tener errores de gramática, varios, eso contestaria tu 2 pregunta. Como vos sabrás bien el sistema de salud de nuestro pueblo es lo suficientemente sólido y profesional para tener que habilitar escuelas temporalmente como vacunatorios. Más allá de la diferencias políticas estoy seguro que tu papá hubiese pensado igual.

En cuanto a la tercera pregunta , si bien no soy de usar las redes para expresarme te cuento que en lo personal no dudo de las vacunas sino de la gente. Te cuento por si no sabes que soy Veterinario y algo de vacunaciones entiendo, por eso ni bien salió la posibilidad de anotarnos en esta página de la provincia anoté a mis familiares de riesgo. Yo me vacunare cuando me corresponda, ojalá sea en nuestro hospital o alguna salita con personal idóneo.. Te mando un abrazo

Victor Manuel Testani

Gracias por la primera respuesta con argumentos que recibo en mucho tiempo. Todavía no me queda claro cuales son los canales correctos y cuales los incorrectos para la vacunación.

Ojalá se anoten todos (no solo los de riesgo) porque si algo sabés de vacunaciones entendés que no se erradica un virus vacunando solo a los de riesgo sino a la mayoría de la población, si no … no sirve. Asi que, los vacunatorios (que no necesitan hacerse en un quirofano esterilizado) deberían tener colas de gente para vacunarse lo antes posible con la vacuna que YA ANMAT certificó. Porque, igual que con los barbijos, no nos cuidamos a nosotros mismos sino a los demás.

Por favor, se los pido como conciudadano, dejen de pelear con el contrario. Ayuden apoyando en vez de haciendo la contra. Anotense ustedes y vayan temprano y den el ejemplo de como se cuida a una sociedad.

Saludos!

Ariel Salvatico

reele y están todas las respuestas.

Victor Manuel Testani

No veo que una escuela pública o un club o un comité o unidad básica o una dependencia municipal no se puedan usar como vacunatorios.

Apliquemos la razón (aunque sea por una vez):

Si los Hospitales se llenan de gente para vacunarse vamos a mezclar al personal de la salud (que está en riesgo de contagio permanente) con la población que se vacuna. Una locura, sobre todo cuando todavía estamos registrando 10.000 casos diarios de contagio en el país (cuando habíamos descendido a menos de 3000). Lo mismo con los que insisten con las clases presenciales a cualquier costo.

Por otro lado, y aunque según vos están todas las respuestas, no comprendo que poder de decisión en este tema tienen los representantes políticos del gobernador (peronista) en un pueblo donde el intendente es radical… ¿Me podés explicar eso?

Ariel Salvatico

Si no me entendés a mí pregúntale a tus pares Víctor. No voy a seguir por este medio. Si venís algún día la seguimos. Abrazo y a cuidarnos.

Victor Manuel Testani

Vos y yo somos pares. Ciudadanos.

Es una lástima que alguien que representa a la UCR no quiera expresar su opinión o explicar lo que respetuosamente se le pregunta. Creo que es del interés de muchos, pero todos tenemos derecho a guardar silencio.

Abrazo y a cuidarnos, concuerdo en eso. Saludos!

Víctor Manuel Testani

Dos cosas me vinieron a la cabeza sobre nuestra charla:

1) Recuerdo en mi infancia haber participado de (al menos) una vacunación EN LA ESCUELA (quizá los más memoriosos que leen estas conversaciones puedan aportar mas datos). ¿En aquella oportunidad se habrá quejado el Comité?

2) Dijiste que “el sistema de salud de nuestro pueblo es lo suficientemente sólido y profesional”… ¿Estás convencido de eso? Lo de profesional no lo dudo, pero permitime dudar de la solidez actual de dicho sistema.

Sé que no vas a responder (ya lo explicaste) así que me encantaría saber la opinión de alguien más que lea este intercambio.

Saludos.

OTRAS OPINIONES

Celeste Gonzalez Ibarra

En toda la provincia se van a habilitar vacunatorios temporales no es un perseguimiento ni a la salud publica ni privada de un municipio radical. Es para no centralizar los puestos en un solo lugar no veo cual es el problema. Ni siquiera saben si van a a mover personal del hospital municipal pero por las dudas ya se están quejando y diciendo que ponen en duda el profesionalismo? Es muchisimo, ya no hablan con el diario del lunes sino con el de martes o miercoles.

Flor Borda

Avisenle a estos sinvergüenzas que integran un espacio que degradó el ministerio de salud a secretaría, que dejó vencer vacunas en un galpón y que cerró escuelas.

Maxi Asmussen

Que alguien la avise que en Dorrego no pueden internar a alguien grave de covid, porque no hay personal preparado para dicha función, partido históricamente gobernado por el radicalismo, estoy casi seguro que en el partido de coronel Dorrego hay más personas fallecidas de covid de las que dicen, como así también de la cantidad que día a día publican de contagios, tanto les importa la salud y educación que acompañaron a Macri en su gestión, donde nos dejaron sin ministerio de salud, no construyeron ni una sola escuela, es más cerraron algunas y encima reprimían a personal de salud y docentes, si tienen un poco de dignidad deberían llamarse a silencio.