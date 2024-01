El balance de Priscila Minnaard tras ocho años en el Concejo: «Me mantuve firme en mis convicciones»

En diciembre pasado, después de ocho años, Priscila Minnaard terminó su desempeño en el Concejo Deliberante. Lo hizo en representación de la UCR. No pasó desapercibida. Por su estilo, protagonizó varios y encendidos debates con sus colegas del bloque de la oposición. En diálogo con LA DORREGO, efectuó un balance de su gestión.

-¿Qué balance hacés de estos ocho años en el Concejo?

-Después de ocho años ocupando un lugar tan importante para la comunidad, con el honor que ha sido para mí, el balance es totalmente positivo. En lo personal, me permitió conocer ampliamente mi distrito y su gente, y me hizo crecer como persona, ya que se toma conocimiento de muchas situaciones a las que uno está ajeno, con las que debes comprometerte y tratar de llevar una solución al vecino que te convoca. Así me lo propuse desde el principio y creo que intenté, por todos los medios que pude, cumplir. El sentido de esos lugares es el trabajo para el pueblo. Y fue un placer haberlo hecho, con errores y aciertos, pero siempre con el objetivo firme de mejorar.

-¿Cuál fue la principal enseñanza política que dejó tu paso por el Concejo?

– La política es hermosa. La mejor herramienta para transformar. A lo largo del camino aprendí que la hacemos las personas. Me mantuve firme en mis convicciones, aunque a veces hubiera sido mas fácil no hacerlo, pero nunca fue una opción. Lo hice hablando con la gente y diciendo la verdad, aunque eso no sean siempre buenas noticias, pero es el camino para lograr muchas cosas. Debo decir, fiel a mi estilo, que no todo es ‘color de rosas’. Y que tuve muchas decepciones. Por eso, mi principal enseñanza es que la diversidad de opiniones, de formas de ver, de personalidades, no pueden y no deben ser nunca obstáculos para trabajar para una comunidad. Es nuestra obligación moral intentar vencer esas barreras porque detrás están los vecinos que nos eligieron para que hagamos lo imposible para mejorar su calidad de vida.

-¿Qué proyectos de tu autoría considerás como más importantes?

-En ocho años presenté muchos proyectos. Todos elaborados y trabajados en conjunto con (el exintendente) Raúl (Reyes) y el bloque. Puedo mencionar el trabajo realizado con artesanos, pequeños elaboradores de alimentos y regularización de patios de comidas y foodtrucks. También, la regulación de salones de fiestas, casas de fiestas infantiles y salones de eventos, para que los lugares de encuentro sean mas seguros. Otro, la erradicación de depósitos de agroquímicos de las zonas urbanas, tema que preocupaba a los vecinos y después de un largo trabajo logramos el objetivo. Agrego uno más: el logro de regularizar el estacionamiento de camiones y ordenar su tránsito, y también los proyectos presentados para poder aumentar las castraciones de perros y gatos en el distrito, la creación de la Comisión de Bienestar Animal, proyectos que fueron dificíles de concretar, pero que están dando resultados muy buenos para Dorrego. Los últimos tres compartiendo la autoría y el trabajo de campo con Gastón Nomdedeu.

¿Te quedó alguna asignatura pendiente?

-Mi asignatura pendiente fue el orden de los residuos sólidos urbanos, temática amplia, difícil de solucionar y en la que venia trabajando desde que era empleada municipal. Sin dudas, esa es mi materia pendiente.

-¿Tenías expectativa en ser convocada por el intendente Juan Chalde para ocupar alguna función en el gabinete?

– Cuando uno ejerce función en la política con pasión y dedicación siempre tiene expectativas de seguir. De poder crecer y de concretar aquellas asignaturas pendientes para Dorrego. Pero también entiende que cada gestión es diferente. Que un intendente debe tener el derecho y la capacidad de elegir a su propio equipo de trabajo y a quienes cree que podrán concretar su proyecto de gobierno. Los cargos públicos tienen una vigencia. Y el mío terminó el 10 de diciembre de 2023, después de ocho años, que no es poco, agradecida por haber tenido la oportunidad.

-¿Vas a seguir ligada a la política dorreguense?

– Como dije muchas veces, la política es mi pasión. No concibo la vida sin ella, por lo que ahí estaré siempre participando en mi partido, aportando lo que pueda y, sobre todo, trabajando fundamentalmente con el grupo de mujeres radicales para que se fortalezca y cada vez haya más mujeres políticas. Creo que de la mano de ello vendrán muchos cambios necesarios para la política y la igualdad de oportunidades.

-Si algún o alguna de las nuevas ediles te pide algún consejo o sugerencia sobre cómo desempeñarse, ¿qué les dirías?

-Cada vez que me tocó recibir concejales nuevos en mi bloque intenté acompañarlos y allanarles el camino. Hoy no es distinto para mí. Saben todos que estoy a disposición siempre, y que en todo lo que consideren ellos estaré para dar una mano. Quedó un bloque joven en experiencia, pero fuerte en convicciones y en militancia. Tengo confianza en que van a funcionar muy bien la tienen y mi apoyo incondicional también.

-Algo que quieras agregar.

En primer lugar, agradecer a LA DORREGO. Que en nuestros encuentros y desencuentros siempre tuvimos excelente diálogo, siempre me dieron un espacio para expresarme, se solidarizaron conmigo cuando no la pase tan bien. son cosas que me llevo siempre y que no olvido. A los vecinos, agradecerles de corazón, sobre todo el último tiempo, con tantas palabras cálidas y cariñosas para conmigo. Y, por supuesto, agradecer a mi familia que me sostuvo para que pueda desempeñarme estos largos ocho años. (17-01-24).