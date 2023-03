Ecos de los 40 años de Democracia en Dorrego / Nota 2: Hasta el regreso de Perón

Por Fabián Enzo Barda

Durante el primer peronismo (1946-1955) Frondizi había logrado un lugar de importancia en el universo de la Unión Cívica Radical por sus posiciones que se podían ubicar en la centro izquierda del espectro partidario, no exentas de cierto análisis marxista en sus textos de los 40 y 50 volcadas en un libro emblemático como “Petróleo y política” del año 1954, luego desconocido por textos posteriores que marcaron su viraje hacia el desarrollismo.

Marzo de 1962 marcó la caída del gobierno de Arturo Frondizi. Se recuerdan esos tiempos como los del fin de la política pendular que había caracterizado a su gobierno.

Los planteos militares, los pactos no cumplidos con el peronismo que había contribuido a su triunfo, aspectos de su política internacional, la entrevista secreta con Ernesto “Che” Guevara, la convocatoria a cuadros de la ortodoxia económica que no solo estaban en las antípodas de su radicalismo original sino también en el desarrollismo que cobraba visibilidad en Latinoamérica precipitaron su caída.

El manotazo de ahogado fue la anulación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires en las que Andrés Framini, un activo militante sindical peronista, con el sello de la Unión Popular, había triunfado. Esa medida afectó en el distrito al radical Pascual Zabala quien triunfó en las urnas sobre Cándido Stazonelli (Unión Popular) y Antonio García Regheiro (Partido Conservador).

Producido el golpe de estado se genera una de las situaciones institucionales típicas de la Argentina del siglo XX. Renunciado Frondizi, el Senador José María Guido se adelantó y juró como presidente de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Ya el vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado por las desavenencias con Frondizi por la firma de los contratos petroleros. En la sucesión presidencial le correspondía al senador por Río Negro al ser el Presidente alterno del Senado reemplazar el presidente en el estricto respeto de las instituciones de la República. Fue una farsa institucional, el interregno de Guido, tal como se conoce al período. Dejó de funcionar el Poder Legislativo. Fue un breve período de gobierno atravesado por la lucha entre dos facciones militares, “los azules” y “los colorados”. Terminado el conflicto, termina el gobierno de quien “ rompió en lágrimas y se abrazó a Oyhanarte (dirigente de la UCR), pidiendo que no se lo considere un traidor a su partido o al pueblo».

La salida electoral de 1963, con el peronismo proscripto, consagró a Arturo Illia (UCR del Pueblo) como presidente, a su correligionario Anselmo Marini como gobernador de la provincia de Buenos Aires cuyo ministro de Economía será el dirigente dorreguense Álvaro Ricardo Fuertes y a Argentino Cutrín como Intendente Municipal.

La victoria de Cutrín fue solamente por 18 votos sobre el candidato de la UCRI, Rolando Codagnone. Esta paridad electoral remarca el equilibrio de fuerzas entre “ucristas” y “los del pueblo”, los dos sectores en los que se había dividido la UCR. Presidió el Concejo Deliberante don José Aldazábal. La conformación del Departamento Deliberativo, en la que desde 1965 se incorporarían desde el peronismo bajo el nombre de “Unión Popular” Joaquín Pucci y Primo Storti, discutirá el proyecto de ordenanza puntal de la transformación del Balneario Monte Hermoso que pertenecía en ese entonces al distrito. Esa ordenanza es la que autorizaba la construcción de los históricos Edificios “BOJA” en terrenos donde se levantaba el mítico “Hotel de Madera”.

También en el período 1963-1966 Pascual Zabala integró la legislatura bonaerense como Diputado Provincial.

En junio de 1966 es derrocado Illia y también el Intendente Cutrín. Comienza la denominada “Revolución Argentina” o el “Ongañiato”. A nivel local hará su aparición alguien que no solamente revistará como Comisionado en la segunda mitad de la década de 1960 hasta el 73 sino también en tiempos de la última dictadura militar. Luego de un breve período en el que estuvo a cargo de la Intendencia el Capitán de Fragata Carlos M. Mazzoni, desde el 31 de julio de 1966 hasta el 25 de mayo de 1973 será comisionado municipal el Teniente de Fragata (RE) Jorge E. Brusa.

A diferencia de lo que había pasado con irrupciones militares anteriores ahora la proscripción política alcanzaba a todo el espectro partidario y la política represiva alcanzaba no solo se hacía sentir en los sectores políticos y sindicales sino también en los dirigentes estudiantiles abarcando a la juventud como colectivo.

Fue ampliamente conocida la situación vivida en 1967 por el payador uruguayo Carlos Molina quien fue detenido en medio de su actuación en la Fiesta de la Tradición (hoy Fiesta Nacional de las Llanuras).

Todavía sobrevivía el modelo por sustitución de importaciones que llegará a su fin con la crisis del petróleo de 1973. La sustitución de importaciones se estableció en Latinoamérica con el objetivo de limitar o disminuir el componente de las importaciones para sustituirlos por productos nacionales. Este proceso de industrialización se circunscribió de bienes de consumo no duraderos no llegando a otra etapa superior que involucraría bienes duraderos y bienes de capital. Esta sustitución de importaciones se implementó con entusiasmo entre la década de los treinta y hasta finales de los sesenta.

En el partido de Coronel Dorrego, un indicador como la evolución poblacional remarca el crecimiento en los años de la sustitución de importaciones y el descenso desde mediados de la década de 1970. Los registros de 1960 nos dan una total de 20.750 habitantes y 21.416 para 1970.

Las luchas políticas pese a estar postergadas se evidenciaban más que nada en el debate que se había generado puertas adentro en la vieja UCRI donde los sectores que seguirán fieles al Dr. Frondizi desembocarán en el M.I.D (Movimiento de Integración y Desarrollo) o, como el caso de Guillermo Aiub, ya radicado en la Capital Federal abrevará en la conformación del Movimiento Línea Popular junto al ex Ministro de Trabajo de Frondizi, Guillermo Acuña Anzorena. El otro sector los integraban quienes siguieron la línea del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Oscar Alende. Esta última fracción mantenía en el distrito el prestigio histórico de las administraciones del Raül Loydi (que había fallecido a los 49 años de edad) y Nírido Santagada. Divididas las aguas se divisarán en Dorrego tres sectores de la ex U.C.R.I: Desarrollistas, lo que quedaban de los seguidores de Guillermo Aiub y los intransigentes.

Los ex ucristas seguidores de Oscar, cuyo referente local más importante será Santagada tendrán protagonismo en el período del regreso del peronismo entre 1973 y 1976. (Fuente Ecos de mi Ciudad). (17-03-23).