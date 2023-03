Ecos de los 40 años de Democracia en Dorrego / Nota 1: Después del Peronismo

Por Fabián Barda

Si bien el Peronismo en Dorrego tardará casi medio siglo para llegar al gobierno en Coronel Dorrego la impronta que los años posteriores a su derrocamiento dejaron en el país y en la provincia no estuvo ausente en la vida política e institucional del distrito.

No estuvo exento Dorrego de la conformación de los Comandos Civiles que desde fines de 1954 comenzaron a conspirar para el derrocamiento del gobierno surgido en febrero de 1946. En las jornadas de setiembre del 55 incrementaron su actividad a punto tal que el día del Golpe de Estado tomaron la Comisaría local y se hicieron presentes en la vieja Municipalidad (hoy Centro Cultural).

Resulta irónico hablar de continuidad institucional cuando estaba en vigencia la imposición de un gobierno mediante un Golpe de Estado. En el caso de Dorrego se dio cierta particularidad. El peronismo no pudo entre 1946 y 1955 ganar ninguna elección en el distrito situación que abonó a la consideración del denominado “bastión radical”. El panorama que se abría era complejo ya que el Intendente en ejercicio no pertenecía a la fuerza política que gobernaba la Argentina. La solución fue bastante “sui generis” en la tradición golpista que ya comenzaba a ser parte de la historia argentina desde el año 1930.

La municipalidad de Coronel Dorrego fue normalizada en 1948. Desde el golpe de junio del 43 estuvieron al frente una serie de Comisionados Municipales. En el 48 asume la Intendente Ricardo Durañona, luego Guillermo Aiub y el 1 de mayo del 55 asume Nírido Santagada que será Intendente al momento del Golpe de Estado de setiembre. Cuando remarcábamos la particularidad que se dio es que la comuna fue intervenida por el Gobernador Aloé junto a otras 16 comunas opositoras luego de los Bombardeos de la Plaza de Mayo de junio de 1955. Asume como Comisionado el Comisario Inspector José Felli, algo muy particular ya que se trata de un Policía, luego será designado Horacio de Sanctis.

La etapa post primer peronismo tendrá sus bemoles en la vida política del distrito. Hay un aspecto sustancial. El denominado bastión radical no solo gobernará en tiempos en que manden las urnas sino que también varios de sus dirigentes asumieron como comisionados municipales hasta 1963.

La división entre “frondizistas” y “balbinistas” cuando asomaba en el horizonte de fines de los años 50 una nueva salida electoral tuvo una profunda repercusión a nivel local. No solo fue una cuestión partidaria. La hegemonía del radicalismo impregnaba toda la vida institucional del Dorrego de fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Esa fractura se sintió también en entidades intermedias. Una anécdota muy particular: el 24 de mayo de 1960 se inaugura la Sede Social del Club Independiente, tanto Santagada (frondizista) como Ricardo Fuertes (balbinista) fueron presidentes de la institución en varias oportunidades. Esa noche dieron sus discursos. Para que esas alocuciones no se juntaran don Oliviero Olivieri, presidente en ese momento, hizo uso de la palabra en segundo término cuando debería haber cerrado el acto.

La UCR local, como había sucedido en el resto del país, se había dividido en la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) cuyos principales referentes eran el Intendente Loydi, los ex Intendentes Guillermo Aiub y Nírido Santagada y figuras como las de Rafael de Inés, Rolando Codagnone, Arturo Thomas, Juan Eloy Amestoy, Pedro Casemajor y Horacio Lopetegui, entre otros. La otra fracción era la UCR del Pueblo cuya figura más importante era el Dr. Álvaro Ricardo Fuertes junto a dirigentes como Argentino Cutrín, Pascual Zabala, José Aldazábal, Javier Errazquin, Simón Líebana.

Una vez producida la denominada Revolución Libertadora, el 1 de octubre asume como Comisionado Municipal el Dr. Nírido Santagada quien había asumido como Intendente electo el 1 de mayo de 1955. Hasta la elección del año 1963 se van a suceder una serie de Comisionado todos vinculados al radicalismo ya sea en su versión “del Pueblo” o “Intransigente”. Así ocuparon el “sillón de Raúl Sánchez”: Orlando Mignaqui, Javier Errazquin, Raúl Loydi, Arturo Thomas, José Andrés Aldazábal y Antonio Tort.

En medio de ello, el 1 de mayo de 1958 asumió Raúl Loydi. Eran los tiempos del frondizismo. En esa etapa Ricardo Fuertes y Nírido Santagada eran Diputados Nacionales y Guillermo Aiub y Orlando Felipe Diputados Provinciales. Nunca, como en ese momento, se tuvo tanta representación en el Congreso de la Nación y en la Legislatura Provincial.

En 1962, con el frondizismo en caída, se efectúan las elecciones en la provincia de Buenos Aires con el triunfo del peronista Andrés Framini. Presionado por los militares el presidente anula las elecciones. En Dorrego esto afecto al dirigente radical Pascual Zabala quien había resultado vencedor en los comicios sobre Guillermo Aiub (UCRI), Cándido Stazonelli (Unión Popular sigla bajo la que se presentó el Peronismo) y Antonio García Regueiro (Partido Conservador).

Si bien el país continuará con la gran cuestión a resolver: “¿qué hacer con el Peronismo?, poniéndose al decir del historiador Tulio Halperin Donghi “en un callejón”, a nivel local es el cierre de un ciclo. Fallecen Orlando Felipe, Orlando Uslenghi y Raúl Loydi. Otros, por distintas circunstancias irán disminuyendo su peso político, tal el caso de Guillermo Aiub, uno de los Intendentes más populares de la historia de Dorrego, que va perdiendo capital político en la misma medida que el frondizismo. Luego su radicación en Buenos Aires lo aleja de la cotidianeidad de la política lugareña.

1962 era el reflejo más elocuente de la inestabilidad política que caracterizaba al país desde 1930 y que se aceleró desde 1955.