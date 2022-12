Duro comunicado del bloque de la oposición / (Viviendas): «El gobierno municipal no continúa las gestiones necesarias para beneficiar a la comunidad…»

Este es el comunicado textual:

La única verdad es la realidad:

Parte…. MIL.

⬇️⬇️⬇️⬇️

Una vez más tenemos que pasar por estos momentos de aclarar situaciones entre el Estado Municipal y el Gobierno o Provincial o Nacional.

➡️Tal como con las viviendas, el GOBIERNO MUNICIPAL no continúa las gestiones necesarias para beneficiar a la comunidad con los temas que después EXIGE a los gobiernos Provincial o Nacional.

Sacan proyectos de prepo EXIGIENDO, cuando son ellos quienes no cumplen con la presentación de documentación para avanzar.

Días anteriores sobre viviendas, quedó claramente expuesto con el proyecto sobre los lotes en El Perdido, tema que ya habíamos mencionado en una sesión, y ellos trataron al Gobierno Provincial de diferenciar a nuestro municipio con otros.

⚠️ FALTA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, PARA QUE SE CONCRETEN LAS 46 VIVIENDAS EN CORONEL DORREGO⚠️

➡️Hoy TOMÓGRAFO:

Tema central en términos de salud para nuestro distrito;

En los viajes que hemos realizado a cada Ministerio o Secretaria este año, nos han dado información de muchas de las cuestiones de Dorrego.

Hemos planteado la problemática del leasing para el Tomógrafo para saber en qué instancia se encuentra.

Porque lo ÚNICO que queremos es que llegue el tomógrafo, viviendas y todo lo que nuestro Distrito necesita.

✔️ La respuesta que obtuvimos brindada por el Ministerio del Interior, fue la siguiente:

⬇️⬇️⬇️

📍Coronel Dorrego:

Es un Leasing de la municipalidad con el BICE.

*El Ministerio del Interior no se expide formalmente ante los Leasing. Hacemos un trabajo de coordinación entre el BICE, la provincia y luego el MECON para darle celeridad. *

1- El 27/10/21 el BICE nos informa de la operación

2- El 27/01/22 se informa a PBA de la existencia del trámite para que se trabaje la autorización con el municipio.

3- El 05/07 La Provincia Autoriza el Leasing y nos informa. El BICE también nos informa.

4- El 14/07/22 se realiza el traslado de la información al municipio y se informa al MECON de la operación. El Municipio debe enviar la solicitud de tratar la solicitud del leasing a la Secretaria de Hacienda junto con información fiscal municipal. Jamás respondió el mail, ni solicitó nada al Estado Nacional.

5- El 18/11/22 nos informan la Resolución del HCD.

Desde la Secretaría de municipios se está elaborando un modelo de respuesta a la Resolución. Se reitera la no solicitud, ni comunicación por parte del municipio en ninguna instancia.

¡¡¡¡¡¡¡ Ésta es la información verdadera.

Necesitamos seriedad para dar respuestas a problemáticas que nuestro Distrito atraviesa hace más de 20 años !!!!!!!

Prometimos Gestión 🇦🇷

ESO estamos haciendo, dando visibilidad a nuestras problemáticas, y acercando respuestas. (03-12-22).