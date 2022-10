Dorrego y Navarro, ciudades hermanas: acto muy emotivo

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

Momentos de profunda emoción se vivieron el pasado viernes en Navarro, cuando se realizó el Acto en el que fueron declaradas ciudades hermanas Coronel Dorrego y Navarro, en el marco de la Fiesta Provincial y Nacional de las Llanuras. Fue en el Templete levantado en el predio donde fue fusilado Manuel Dorrego. Estaban presentes autoridades de Coronel Dorrego y de Navarro y representantes de la Peña Nativista de nuestro medio.

Luego de las palabras pronunciadas por el intendente Facundo Diz hablaron el intendente Raúl Reyes, y los presidentes de los Concejos Deliberantes, de Navarro: Franco Di Leo y de Coronel Dorrego, Alejandro Zorzano.

También se procedió a extraer tierra del lugar para traer a Coronel Dorrego y que servirá para plantar un ceibo en la plaza central durante la Fiesta de las Llanuras. Además, los intendentes de ambos distritos intercambiaron presentes.

La delegación dorreguense recorrió el museo donde se recrean los últimos momentos de la vida de Manuel Dorrego.

Palabras del intendente Raúl Reyes

«Estoy sumamente contento; una alegría inmensa poder estar en Navarro, es la primera vez que estoy aquí y siento una fuerte emoción. Nosotros fuimos creados como distrito, a través de una Ley en el año 1887, y esa misma Ley establece que nuestro Partido lleve el nombre del Coronel Manuel Dorrego; pero realmente estamos lejos de donde ocurrieron los acontecimientos. Recién – agregó el intendente dorreguense – tuve la oportunidad de ir con Rodrigo Terrón que me contaba dónde se produjo la batalla (de Navarro), por dónde se estima que fue el lugar exacto donde fue fusilado Manuel Dorrego».

Más adelante y en referencia a lo expresado por el intendente de Navarro, Raúl Reyes dijo: «Comparto Facundo (Diz) lo que vos decías en tu mensaje, no nos tiene que importar tanto el partido político al que pertenecemos, tenemos que trabajar en conjunto y a mí me pone orgulloso que lo podamos hacer; que hoy estemos en Navarro, que el Concejo Deliberante de Navarro haya tratado una Ordenanza para que nuestras ciudades sean hermanas, que el Concejo Deliberante de mi distrito haya aprobado una Ordenanza en el mismo sentido. Y es la única forma. Ya lo dijo y lo expresó tantas veces Raúl Alfonsín: Arriar un poquito las banderas de nosotros, de nuestro club, nuestra peña, nuestro partido político, y que flamee por encima de todas la celeste y blanca, que es la de Argentina, por la que tanto luchó el Coronel Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Hoy aquí me acompañan además de autoridades, gente de una institución entrañable para nosotros, que es la Peña Nativista de Coronel Dorrego, y esta actividad se enmarca dentro de la Fiesta Nacional de las Llanuras, y cuando se nos planteó la actividad no tuvimos ninguna duda. Nosotros venimos acá con los brazos abiertos, con el corazón latiendo fuerte, a llevarnos un pedacito de la tierra que es de ustedes para plantar un árbol el próximo 23 de octubre, un ceibo, que la flor es roja, que tiene el color del federalismo; queremos tener en nuestro Coronel Dorrego cosas de Navarro; parte de esta tierra que lamentablemente fue testigo del fusilamiento de un héroe de la Patria. Yo espero Facundo (Diz), las autoridades de aquí que puedan ir a Coronel Dorrego, que puedan quedarse unos días, para conocer nuestro distrito, y que puedan conocer la Fiesta Provincial y Nacional de las Llanuras».

«Vamos a hacer lo que decía hace un momento, vamos a arriar las banderas nuestras para que por encima de todas la celeste y blanca nos cobije. Muchas gracias Navarro; finalizó diciendo el contador Reyes». (17-10-22).