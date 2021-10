“Donde hay plata hay offshore y las grandes fortunas de Bahía (Blanca) no están ajenas”

La bahiense Sandra Crucianelli (foto) es una de las integrantes del Consorcio y participó del análisis de documentos de ambas filtraciones. “En Panamá Papers teníamos un único proveedor que era Mosack Fonseca, teníamos toda esa cartera de clientes. Pandora es un paquete más grande, de 14 proveedores, el más importante es Alcogal. Esto no es clase media alta, estos son millonarios con fortunas que superan los 2 o 3 millones hasta miles de millones de dólares. Vemos un comportamiento como patrón de personas que abren compañías como cajas huecas, sin ningún destino específico más que la apertura de la cuenta bancaria, están asociadas a recibir dinero”.

La periodista dijo a FM De la Calle que en el caso de algunos famosos como Zulemita Menem “el destino era cobrar una deuda que tenía con su tío Emir Yoma, el hijo de Julio Grondona cobrar una herencia, Macri cobrar los dividendos de SOCMA por la herencia de su padre. No hay razones específicas por las cuales se pretenda cobrar una deuda, herencia o dividendos abriendo una cuenta afuera, pueden hacerlo abriendo una cuenta en Argentina, la única explicación es porque no quieren declarar el dinero”.

“En otros casos son aperturas de cuentas para comprar propiedades, que están a nombre de una compañía que está radicada en Panamá o en las Islas Vírgenes británicas. Arman estas sociedades, compran propiedades a nombre de estas sociedades y quedan afuera del ojo fiscal. Ellos dicen que es para proteger herederos pero en realidad es una maniobra de ocultamiento, de elusión, cuando no de evasión al fisco”, comentó.

“No terminó, estamos cerrando varias historias más y los nombres no podemos darlos a conocer, muestran como el poder económico elude al fisco”, comentó.

Crucianelli explicó: “Cuando contactamos a la persona le mostramos los documentos y a mí no me sirve que me digan que lo tienen declarado, me tienen que mostrar por lo menos el extracto en la declaración jurada. No solamente tienen que mostrar las cuentas bancarias, también las sociedades. Aunque no tengan activos en la compañía deben declararla. Esto no pasa, queda en la oscuridad, por eso lo llamamos caja de Pandora, porque hace alusión a la caja de todos los males”.

Respecto a la repercusión dijo que “en otros países como España y México ya hay movimientos para investigar las listas de cada país y tal vez ir un poco más allá y solicitar al Consorcio la lista completa. En Argentina hay más de 2000 personas con offshore y cuentas en el exterior, hacemos públicas las personas conocidas porque son del espectáculo, del mundo político o empresarial. La mayoría son personas desconocidas. En esos casos las autoridades tributarias suelen comunicarse con el Consorcio pero no podemos darla porque además no podemos descargarla, solo la podemos ver”.

“La Unidad de Información Financiera prometió redactar normas más severas en cuanto a trasparentar las posesiones en el exterior de argentinos y la AFIP dijo que va investigar los casos puntuales pero no alcanza. Se necesitan leyes más duras que aseguren mayor equidad en la cuestión tributaria, los monotributistas o en relación de dependencia pagamos los impuestos religiosamente, a lo sumo se podrán atrasar en algún pago o una deuda, pero una cosa es tener una morosidad impositiva y otra es armar una gran maquinaria sofisticada para eludir al fisco”, señaló.

Por otro lado, en relación a leyes que se hayan sancionado desde la publicación de las filtraciones anteriores para evitar la evasión, Crucianelli mencionó que “cuando salieron los Panamá Papers recién asumía el gobierno de Macri, impulsó un programa de blanqueo de capitales pero no alcanza, como además estaba su familia involucrada en los Panamá Papers fue una medida de maquillaje. El otro problema es que es dinero en negro, si son ultramillonarios que compren propiedades en Argentina y declaren el dinero porque la gente compra 15 propiedades en Miami a nombre de una corporación en un paraíso fiscal porque allá nadie pregunta de dónde salió el dinero. El dinero en negro es más difícil de resolver. La solución es que el paraíso fiscal no existiera, que en cualquier lado tengas que justificar de dónde sacaste el dinero”.

La semana pasada La Nación publicó el artículo “El empresario que Juan Manzur quería como mano derecha y une a los Pandora Papers con Hugo Moyano“. Allí se refiere a “un operador de sociedades y activos financieros que el tucumano intentó designar en su equipo” y menciona a los bahienses Gustavo y Juan Ignacio Elias.

“Esa nota no formó parte de la filtración, ciertamente con relación a Diego Sebastián Zuckerberg, hay una liga con la familia Elias. Zuckerberg comparte directorio con Gustavo Elias y el hijo a través de dos compañías Limavictor S.A., que administra vuelos privados, y la otra es Techtrack. Muestran la ligazón en Argentina, esa es información es pública en la web. Sobre Juan Ignacio Elias, en relación a los Pandora Papers, no puedo dar información porque no fue contactado y forma parte del protocolo antes de dar a conocer la historia”.

“Donde hay plata hay offshore, y las grandes fortunas de Bahía no están ajenas”, concluyó la periodista. (FM de la Calle). (18-10-21).