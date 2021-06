Dónde está la Bandera idolatrada

Por César Mc Coubrey

Aquella que Belgrano nos legó, brilló por su ausencia en la mayoría de las casas de los habitantes de nuestra ciudad.

Ayer, por si no lo recuerdan, fue el Día de LA BANDERA (un símbolo patrio).

Lo menos que podríamos haber hecho para recordar a su creador Don Manuel Belgrano a 201 años de su fallecimiento era exhibirla con orgullo en los frentes de nuestras casas.

Me propuse hacer una recorrida por algunos lugares a los que NO se les debió olvidar la fecha y me encontré que muchos de los que son representativos no la exhibían y doy ejemplos: Partidos Políticos con representación en el Concejo Deliberante (así lucieron ayer), algunas entidades gremiales, algunos clubes y por supuesto la mayoría de las casas en la que LA BANDERA no se mostraba. Si ni en el día de LA BANDERA, no la mostramos, es porque no disponemos del emblema patrio o lo que es peor aún, porque nos da lo mismo.

Salve Argentina, bandera azul y blanca… (21-06-21).