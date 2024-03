Diego Ramil: «Sugerimos a los clubes (de la Liga) que trabajen en las divisiones inferiores con el fútbol femenino»

«La verdad que es un día festivo, lindo, por fin la pelota comienza a rodar, que era lo que todos queríamos», destacó el domingo Diego Ramil, presidente de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego en cancha de Villa Rosa, donde se realizó el acto inaugural de la Copa de la Liga.

«Como lo venimos trabajando en el Consejo Liguista, este año aprobamos llevar adelante dos torneos oficiales, a comparación del año pasado que llevamos un regional y otro local. Este año seguramente van a ser los dos locales. Esto se debe un poco a la cuestión económica. Si bien el torneo regional nos dejó una muy buena experiencia, para esta temporada optamos por hacer dos torneos cortos y dejar alguna ventanita abierta para hacer alguna competencia con alguna otra liga cercana», destacó.

Luego, se esperanzó en que la actividad «salga de la mejor manera» para coronar «el esfuerzo que hace cada uno de los clubes para reforzarse, para tener su equipo competitivo, que es lo que atrae a la gente a la cancha y lo que hace interesante el torneo»,

«Felicito a cada uno de los clubes, porque trabajan mucho a través de sus dirigentes», amplió.

También mencionó que en la categoría sub 23, cuyos partidos se juegan antes que la primera, existe la posibilidad que los clubes sumen «cinco comodines» que no superen los 28 años (finalmente, se resolvió que dos jugadores no tendrá límites de edad).

Ramil, además, dejó un mensaje sobre el fútbol femenino y aclaró inicialmente: «No es que la Liga no quiera hacer fútbol femenino de primera división, pero lo que manifiesta cada uno de los presidentes es que se complica, que es difícil».

«El año pasado llevamos adelante un torneo de 4 equipos y la verdad fue muy trabajoso poder armarlo y llevarlo adelante. Por esta razón, sugerimos a cada uno de los clubes trabajen en las divisiones inferiores con el fútbol femenino, que tengan escuelas formativas y así, seguramente, a lo largo de los años, dará sus frutos para que cada club tenga su equipo de primera de fútbol femenino, que es lo que pretende la Liga», completó. (14-03-24).