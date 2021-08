Dichiara: “Lorenzo Natali descubrió la militancia y la convicción política a los sesenta y pico de años. Se acordó un poquito tarde”

El primer precandidato a diputado provincial de la sexta sección electoral por el Frente de Todos, Alejandro Dichiara volvió a criticar a quienes llegan a las candidaturas impulsados por su imagen pública y no por años de militancia en los partidos que van a representar. También se quejó del arribo de políticos de la Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires.

“El pase de los políticos de la capital a la provincia va en detrimento de los dirigentes políticos de la Provincia de Buenos Aires. También tenemos que hacer un mea culpa nosotros. Por allí hay una falta de fuerza política que se anime a ir en contra de eso. Que venga Scioli, Ruckauf o Axel a la provincia de Buenos Aires indudablemente es porque los principales referentes nacionales no se vieron reflejados por ninguno de la provincia de buenos aires que pueda tener una imagen positiva para poder pelear con cada uno de ellos”, señaló con autocrítica a su espacio político.

Fue en declaraciones a Canal 7 de Bahía Blanca.

“El peronismo de la provincia de Buenos Aires también tiene que tener un referente. Hay figuras que vienen de otro lugar que ni siquiera conocen el nombre. Ya lo hemos visto. “Vilarinio” te dicen por Villarino o no distinguen Monte de Monte Hermoso, producto de que no conocen la provincia de Buenos Aires. Si nosotros permitimos eso, es porque tenemos un problema y hay que hacernos una autocrítica. Los peronistas y los radicales, porque yo me imagino a cualquier radical militante que se encuentra con que le aparece Manes de candidato a diputado. Y un tipo que aparece de afuera, simplemente que porque mide bien en las encuentras, ya lo llevamos por encima de un militante”, reforzó su idea Dichiara.

En ese sentido, para el intendente de Monte Hermoso, los candidatos con carreras políticas están en desventaja frente a aquellos que se inician con una candidatura.

“Los políticos estamos en desventaja. ¿Por qué la gente va a estar enojada con Lorenzo Natali, que estuvo toda la vida detrás de un micrófono, se llevó bien con todo el mundo, la gente lo escuchaba? A Gay ya se lo puede juzgar como político, pero en su momento era un invento que llegue a la política. Estás poniendo a tomar decisiones que son importantes para la vida de cada uno en manos de alguien que vos no podés medir si tiene convicciones, si está preparado para el cargo. Esa gente que está en otro trabajo no genera broncas. A mi habrá una parte que me quiere y otra parte que ha quedado enojada. Tiene un condimento el hecho de haber generado una carrera política frente a alguien que no se ha expresado«.

Y hubo más para Natali: «Yo creo que cualquiera puede participar en política. Lo que yo creo que en el caso de Lorenzo es un poco tarde. Que descubra la militancia y la convicción política a los sesenta y pico de años …se acordó un poquito tarde, ¿no?”, afirmó.

Ni Vidal ni Scioli: las frases más destacadas

“A mí no me gustaron ninguno de los dos (gobiernos). Me parecieron más figuras con una alta exposición pública, con una alta inversión mediática que no se concretaron en hechos tangibles de gestión. No me parecieron buenas gestiones ninguna de las dos».

«Lo de María Eugenia Vidal es más cercano, es peor todavía este tema. Esta mujer era la bonaerense más importante que había y ahora está nuevamente en la Capital Federal».

«Estos grandes personajes de la política llegan inventados detrás de una publicidad y la gente los termina comprando y nos damos cuenta que no existen».

«Cuando dicen Scioli gobernador, digamos no. Insaurrandlde gobernador, Katopodis gobernador». (Canal 7 de Bahía Blanca). (23-08-21).