Diana Pizá: “hay que juzgar la complicidad civil, la de guantes blancos que daba órdenes”

En la audiencia 23 de la Mega Causa Zona V, brindó su testimonio y reflexión, Diana Pizá, oriunda de Río Colorado, detenida gran parte del tiempo en la Unidad Penitenciaria N°2 de Villa Devoto donde también permaneció cautiva Graciela Juliá, víctima en esta causa, militante de la Juventud Peronista, graduada de la Universidad Nacional del Sur en la carrera de Licenciatura en Economía.

Pizá, acompañada por su hijo y su sobrina, hija de Liliana, hermana que aún está desaparecida, expresó que a ella la detuvieron durante cinco años y le preguntaban por los compañeros de Bahía Blanca: “sabían quiénes éramos. Fueron de a poco armando enemigos internos. Planteaban a las agrupaciones estudiantiles como peligrosas, nuestro compromiso con la realidad era lo peligroso para ellos”.

“La solidaridad nos llevaba a pensar la política como forma de cambiar la realidad. Pibas y pibes que andábamos en apoyo escolar y obra de títeres, éramos el enemigo interno, los elementos subversivos. Después pasamos a ser un demonio, que fue lo que necesitaron crear. Eso fue lo que se comunicó y lo que se hizo creer. La mentira se institucionalizó. Fuimos el paquete de esa mentira y mis compañeros no están acá para decir lo contrario”, declaró emocionada en la sede del TOCF de Lavalle y Chiclana.

Diana invitó a reflexionar sobre la dictadura: “tenía varios sostenes. Acá se lleva adelante el juzgamiento de militares pero hubo muchas connivencias civiles de distintos sectores, empresariales, eclesiásticos, medios de comunicación. Hay que juzgar la complicidad civil, la de guantos blancos que daba órdenes”.

Finalmente, antes de los aplausos de quienes presenciaban la audiencia y el abrazo apretado con su familia, Pizá dijo: “gracias por esta oportunidad. Hoy no podemos permitir apología de la dictadura. Mis compañeros eran todas buenas personas”.

“Conmigo jugaron a la ruleta rusa”

En la vigésimo tercera audiencia, brindó su testimonio Luis Alberto Devia Devia, chileno, que llegó a Argentina el 15 de agosto de 1974. “Salí de un país con dictadura y llegué a otro que al tiempo también cayó en una.

Sobre su secuestro, el testigo víctima contó que “en 1976 vivía en el Hospedaje Cumelén manejado por la familia Peralta. La tarde del 30 de marzo cerca de las 19hs, volvía de trabajar y me agarraron al llegar a la residencia: ‘acá está el que faltaba’, dijeron. Los que me interrogaron eran civiles, no tenían ropa militar. Jugaron a la ruleta rusa conmigo. Me ponían la pistola del lado izquierdo y me decían: ‘te salvaste, un día más de vida’”.

El Fiscal Auxiliar Pablo Fermento le consultó a Devia Devia como impactó en su vida el secuestro. Luego de quebrarse, emocionado, contestó: “tuve que comenzar de nuevo, fue complicado. Me echaron del trabajo porque supuestamente estaba preso por extremista. Tuve atención psicológica. No sabés qué pensar. Te sentís inútil, indefenso. Te queda grabado para toda tu vida. Que te tomen ni siquiera como un número, como la nada. ¿Por qué? ¿Por pensar distinto? Toda la vida pensé distinto. Agradezco que se busque la verdad, quiero que se sepa la verdad y que nunca más vuelva lo mismo”.

“Oía el lamento de otros detenidos”

En en la primera jornada de debate del mes de agosto, también declaró a través de la conexión telemática, José Alberto Beltramini, testigo víctima oriundo de Huinca Renancó, provincia de Córdoba.

Beltramini ingresó a la Universidad Nacional del Sur en 1971 en la carrera del Profesorado de Matemática y fue secuestrado el 1 de marzo 1976. “Hubo una invasión militar y policial en la residencia donde vivía. En ese momento estábamos tres estudiantes. Me llevaron encapuchado, primero a una comisaría. Hacían el papel del bueno y el malo. ‘Si no hablás con nosotros los azules, van a venir los verdes y te va a ir peor’, me decían a cada rato”.

“Luego me trasladaron a un galpón oscuro y caluroso. Me sumergieron, me hicieron tragar agua. Y lo peor fue el submarino seco con doble capucha acordonada en el cuello. También me pusieron en un catre de alambre, estaba atado en las cuatro extremidades. Por los choques eléctricos veía luces azules. Al tercer día decidieron soltarme, me hicieron firmar un papel que decía que no había tenido malos tratos”, detalló José. Y agregó: “tengo certeza de que si me hubiesen secuestrado luego del 24 de marzo, no me liberaban”.

De los dos lugares donde estuvo detenido, Beltramini cree que lo llevaron al Comando Radioeléctrico de Avenida Alem y luego al Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita”, “porque escuchaba trenes pasar y animales que mugían. Oía el lamento de otros detenidos”, detalló.

Sobre el impacto y las secuelas que sufrió, Beltramini dijo: “había hecho el 80 por ciento de la carrera, me arruinaron. Por las torturas, perdí el poder de la concentración. Fui al servicio médico de la Universidad en 1977 y un encefalograma dio resultados de alteraciones y lesiones por la asfixia. Quedé limitado por el trastorno neurológico que me provocaron. Perdí la oportunidad de seguir estudiando física en el Instituto Balseiro”.

Finalmente, José concluyó: “estos hechos fueron inolvidables y conmocionantes, los pude superar gracias a los ideales humanistas y la defensa de los DD.HH.”.

Cronograma

La próxima audiencia será hoy jueves 11 de agosto, a las 9 horas. Durante este mes, a las jornadas programadas para los días jueves, se sumará una el lunes 29.

El imputado Claudio Kussman solicitó a través de su abogado defensor ampliar su declaración indagatoria. La cita fue programada por el TOCF para el 18 de agosto a las 11 horas y en esta oportunidad el ex comisario no responderá preguntas. Por su parte, la abogada defensora del imputado Enrique Stel, quien cumple prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria en Tucumán, solicitó que se cite a declarar al testigo Gustavo Florencio Monforte, quien prestó testimonio el 7 de abril 2015 en el marco del juicio conocido como Causa Fraccasi, y su declaración fue reproducida en esta Mega Causa.

El debate en Bahía Blanca se puede seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba (11-08-22).