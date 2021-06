Diálogos en el banco de la plaza: el peronismo local y el recurrente hábito de enredarse en su propia interna

-Hola Don Cacho, tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo anda?

-Bien, pibe, vacunado con las dos dosis pero cuidándome igual. Aproveché el tibio solcito de la tarde para sacar a pasear al Toby. ¿Vos?

-Bien, esperando a que empiecen a vacunar a los mayores de 30. Yo tuve el virus y estuve dos o tres días como si una aplanadora me pasara por encima. No es joda. ¿Tiene alguna novedad?

-No sé si novedoso, pero al menos me parece muy interesante la idea de la Municipalidad de Monte Hermoso de haber creado un fondo especial de ayuda al comercio local en tiempos pandémicos. Creo que son 20 millones de pesos.

-¿Y cómo se solventa?

-Por lo que leí, una parte con plata que no se gastó por la suspensión de fiestas populares por la pandemia.

-Si es por eso, Don Cacho, acá también se podría hacer.

-No conozco los números de la comuna, pibe, pero la oposición, durante la rendición de cuentas, habló de una millonaria subejecución de partidas en el presupuesto. En lo personal, creo que se podría intentar algo similar en Dorrego.

-¿Se viene la interna en el peronismo local?

-Hoy es una firme posibilidad. Tengo diálogo con integrantes de los dos sectores en pugna y si bien todo puede cambiar, hoy las posiciones parecen irreconciliables.

-Epa…

-Sí, pibe. Viene dura la cosa. Hay un grupo exconcejales, algunos jóvenes y otros militantes que están intentando armar una lista para enfrentar a una eventual boleta apadrinada por Barcelona.

-Imagino, Don Cacho, que si se llega a esta instancia es porque debe haber diferencias políticas de fondo.

-Mmmm. Por lo que pude averiguar, el problema es que muchos de los disidentes no se bancan al abogado.

-¿Todo por lo que pasó con la ANSES?

-Puede haber sido el detonante, pero tal vez las diferencias vengan de antes y se hicieron mucho más notorias con la polémica designación.

-¿Se saben los nombres que irían en esa lista?

-No. Sé que le han ofrecido integrarla a gente joven, vírgenes en competencias electorales, que adhieren al peronismo, pero no conozco cuál fue la respuesta.

-¿Qué más le cuestionan a Barcelona?

-No les cayó bien que haya trascendido que el actual asesor de YPF iba a apadrinar una lista encabezada por Ogue Madariaga sin haberlos consultado.

-¿Lo de Madariaga lo dijo Barcelona?

-No pibe. Barcelona, desde que dejó el Concejo, no hizo más declaraciones públicas. Eso fue comentado hace casi un año en la radio.

-Entonces, es una versión periodística.

-Sí, pero la misma no fue desmentida, y estoy convencido de que esa es, o era la idea del abogado cuando se echó a correr el rumor.

-¿Y usted qué opina, Don Cacho?

-Que después de la victoria que obtuvo en la interna de 2015, Barcelona se convirtió en líder del peronismo local y en las dos elecciones siguientes, la designación de candidatos corrió por su cuenta. Incluso, muchos de los que ahora lo quieren enfrentar fueron ungidos por él.

-Es decir, ahora critican el mecanismo de “la lapicera de Osvaldo” para elegir postulantes que en su momento los benefició.

-Algo así, pibe. Otra cosa que le cuestionan es que Madariaga fue crítico del kirchnerismo y de Cristina.

-¿Más crítico de lo que fueron Alberto Fernández y Sergio Massa, o de lo que fue un concejal del bloque de la oposición, antes de 2019?

-Tanto no sé pibe, me pedís mucho.

-¿Sabe, Don Cacho, si la recientemente conformada Juventud del Frente de Todos responde al sector disidente?

-No me enteré. ¿Cómo sabés vos?

-Por las redes.

-Ah, pero yo no uso redes y sólo escucho radio.

-¿Cree que la sangre llegará al río?

-No soy futurólogo, pibe. Pero el diálogo está cortado. Por lo tanto, el acuerdo para hacer una lista de consenso es muy difícil.

-¿Y de la UCR que me puede contar?

-Eso, si te parece, lo hablamos en otra charla. Pero con el panorama actual del PJ no debería intranquilizarse. Un histórico militante del peronismo, que no está alineado internamente con ninguna facción, me decía ayer, palabras más, menos, esto: “Una vez más, los peronistas terminamos enredándonos en internas estériles, y tenemos mucha facilidad para encontrar los adversarios políticos en nuestro propio espacio, cuando deberían serlo el radicalismo y el gobierno municipal. Buena parte de nuestra comunidad es bastante conservadora y gorila, y suele analizar con lupa al radicalismo y a nosotros con microscopio. El problema es que esa postura de ser tan implacables con los nuestros y bastante complacientes con el oficialismo, muchas veces la adoptan compañeras y compañeros”.

-Me voy, Don Cacho, gracias por el pantallazo.

-Chau, pibe, cuídate. (30-06-21).

