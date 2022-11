Diálogo en el cielo

Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

No es un sábado más, está atravesado por el futbol. Acá será un atardecer de festejo; de lo contrario allá emprenderán camino al aeropuerto de regreso a la desilusión

Ayer aquí, en Nápoles, en Qatar, sobrevoló la sombra de Maradona. Dos años sin Diego, se apagaron sus excentricidades y las disputas publicas por sus bienes. La vida continua pero el ídolo no se olvida.

Hay temprano un amigo made in La Plata con corazón tripero me envió un imaginario diálogo del día que Maradona llegó al cielo y lo recibió Favaloro.

Desconozco el autor pero me atrevo a publicarlo porque como siempre, lo que me gusta lo comparto.

Que la emoción que despierta el texto nos estimule a aguardar con esperanza lo que nos espera frente al televisor en una horas más…

—

Aqui va….

Abrió la puerta. La sonrisa de Favoloro lo tomó de sorpresa…

-Llegaste, Diego..

-Si Doctor, estaba cansado..

Diego se sentó en una pequeña nube, con forma de pelota, y suspiró.

-Y cómo es acá Doctor?- preguntó

-Igual que abajo pero sin apurarse Diego…

-Y qué se escucha?

-Ves -dijo René- allá por encima de esos árboles, todos los domingos hay un lobo suelto que me mira y me aúlla..

-Yo vengo de ahí Don René…

-Como no saberlo Diego, si disfruté tanto ese increíble Maradooooo.. en azul y blanco!! Es como abajo pero sin apurarse te dije y quedate tranquilo porqué acá tenés lugar…

Y culminó Favaloro:

-Ey Dios mirá quien vino, no te enojes, es sólo por un ratito que la gente va a decir que en dos mil años de historia ya no hay un solo Dios… Sentate Diego que ese bosque ahora es tuyo y mío.

Y dicen que Diego tomó la nube de pelota para descansar recordando que el último griterío infernal de su vida vino del viejo bosque de la ciudad…en un gigante corazón azul y blanco. 26-11-22).