Día de la Memoria: «Tenemos que enseñarle a esta juventud el valor de la democracia», dijo Cristian Demarco

El intendente Raúl Reyes presidió ayer jueves en el Centro Cultural el acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Luego de la entonación del Himno Nacional, ante la presencia de autoridades, representantes de instituciones y público, habló el profesor de Historia Cristian Demarco quien destacó: «Hace exactamente 46 años tenía lugar una de las jornadas más oprobiosas y vergonzantes de cuanto se tenga memoria en la historia de nuestra Patria. En efecto el 24 de marzo de 1976 y por sexta vez en el siglo XX se vio gravemente alterada la vida republicana y el régimen constitucional en la Argentina».

«Los señores que tomaron el poder aquella luctuosa jornada intentaron socavar las bases mismas de la nacionalidad que nos legaron los hombres de mayo, pero referirme hoy a la larguísima cadena de infamias y crímenes cometidos por aquel régimen dictatorial sería redundar en datos que todos conocemos», dijo.

«Mi mensaje de hoy quiere referirse a la juventud. Soy docente -aclaró- y tenemos que enseñarle a esta juventud el valor de la democracia porque el año próximo se cumplen 40 años de la recuperación del régimen democrático en nuestra Patria. Un 10 de diciembre del año 83 volvíamos a poder caminar libres por nuestra Patria y permítaseme recordar el nombre de quien fuera el primer intendente de la democracia: Don José Francisco Nomdedeu, con su bohonomía y su palabra clara», recordó.

«Y debemos enseñarles el valor de la República, el valor de la libertad, el valor de la democracia; debemos enseñarles que la Democracia, y por qué no reconocerlo, adolece de fallas, pero es un sistema perfectible y es hasta el presente, el mejor sistema y régimen de convivencia que ha inventado la humanidad», reflexionó.

«Debemos decirle también a nuestra juventud que no se deje engañar por los falsos espejismos que proponen, debemos enseñarles que la conculcación de determinados derechos para favorecer otros, no ha sido ni es, la salida para los pueblos. Que nos quiten el derecho a la libertad de hablar o de pensar a cambio de un plato de comida, que nos quiten a cambio de nuestra seguridad el derecho de caminar libres y seguros por nuestro país no es una opción. El autoritarismo y el totalitarismo jamás deben ser una opción ni en nuestra Patria ni en ninguna comunidad que desee vivir en la armonía y en la felicidad», dijo Demarco.

«Vaya mi más sentido homenaje hacia los que murieron por la libertad de nuestra Patria y hacia los que hoy viven y construyen día a día esta Democracia que algunos quisieron destruir pero que todos hoy estamos reconstruyendo», completó. (25-03-22).