Día de la Bandera: el Río Quequén Salado fue testigo de un emotivo acto

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

El intendente de Coronel Dorrego Raúl Reyes y su par de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, presidieron ayer el Acto que en conmemoración del Día de la Bandera se realizó, como es costumbre, a la vera del Río Quequén Salado.

Una muy importante cantidad de público concurrió al sitio ubicado en el paraje Puente Viejo. Tal como ha sucedido en anteriores oportunidades dos banderas portadas por autoridades y niños se unen en la mitad del puente que limita a los dos distritos y una vez unidas caminan portando la enseña Nacional hasta el lugar del acto. Luego se produjo la llegada de jinetes, interpretando al General Belgrano y a gauchos que lo acompañaban. En el transcurso de esta emotiva recreación, se le entregaron Banderas Argentinas a establecimientos educativos de Oriente y Copetonas.

Los dos jefes comunales izaron la Bandera, oportunidad en que la cantante Noelia Martínez interpretó la canción Aurora; luego hizo lo propio con el Himno Nacional.

El discurso del acto estuvo a cargo del delegado comunal en Oriente, Patricio Bertone. En el inicio de su alocución Bertone, agradeció a los intendentes de Reyes y Sánchez por haber participado siempre en la ya tradicional conmemoración a la vera del río. Luego agregó «Decía Manuel Belgrano a sus soldados al referirse a la Bandera: Posesionaos de ella y no olvideis jamás que vuestra obra es de Dios, que él nos ha concedido esta Bandera, que nos manda la sostengamos y que no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y el decoro que le corresponde. Más adelante aludió a la poesía de Joaquín V. González: Bandera de la Patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad; guía de la victoria en la guerra y del trabajo y la cultura en la paz. Vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Juremos defenderla hasta morir antes que verla humillada. En ese sentido agregó: Eso es lo que hicieron estos padres de la Patria; hombres y mujeres que lucharon por esta Nación, por esta Patria que tenemos que valorarla y seguir construyendo lo que ellos nos dejaron». Dijo.

La inspectora de Educación Verónica Tumini, tomó la Promesa a la Bandera, a los alumnos de las escuelas presentes y posteriormente les fueron entregados los respectivos certificados.

Por último actuaron los cuerpos de baile de Rurales de la Danza de Copetonas y Raíces Argentinas de Oriente. También se compartieron tortas fritas y chocolate entre los presentes. (21-06-23).