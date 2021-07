Desvalijaron la casa de una enfermera en Pringles: “En una noche me dejaron sin nada”

La tarea de los médicos y el personal de salud que conforman el frente de batalla que día a día combate contra la pandemia, es titánica. Muchas horas dedicadas al servicio de la profesión y a el cuidado de los pacientes.

En ese contexto, una enfermera pringlense fue víctima de miserables que lamentablemente aprovecharon su ausencia para desvalijar su vivienda. En el raid delictivo también sustrajeron elementos de la herrería de su hermano, que funciona en la misma dirección de calle 42 N° 1.275.

“Nos desvalijaron, no nos dejaron nada, a mi hermano le sacaron amoladora eléctrica, llaves de mano, taladros, todo lo que te puedas imaginar que hay en una herrería, a mí me llevaron el televisor, la computadora, toda la ropa, de todo”, contó la mujer, cuyo nombre es Adriana, al portal El Orden.

La trabajadora manifestó que el hecho ocurrió el domingo por la noche, mientras desempeñaba tareas en el centro médico local.

“Yo estoy todo el día trabajando en el Hospital, a la mañana estoy en vacunación, prácticamente no estoy nunca en mi casa, y por las cámaras del vecino de enfrente sacamos la conclusión que puede haber sido entre las 22:45 hs y las 01 hs, la luz estuvo prendida en ese lapso”, dijo.

Adriana explicó que se dieron cuenta cuando su hermano fue a abrir la herrería y advirtió que el portón estaba abierto, y su candado estaba forzado.

Ya en el interior, notó que le faltaban una amoladora, llaves de mano, taladros y otros elementos.

“Automáticamente me llama y me pide que venga a mi casa, que a él le habían robado y que la puerta balcón que pasa para mi casa estaba abierta. Me tomé un taxi hasta casa y encontré todo el desastre, tenía todo revuelto, me faltó el televisor de 20 pulgadas, otro de esos nuevos,

la computadora, copas, platos, licores, una plancha, un equipo de música azul, todo se llevaron”, describió.

En medio de la bronca y la resignación, la enfermera también se dio cuenta que los desconocidos se alzaron con su ropa, la indumentaria de la nieta que tiene 15 años, otras prendas y carteras.

“En una noche me dejaron sin nada”, resumió indignada.

Según la trabajadora de sanidad, la policía detectó “huellas saliendo por el portero que da al boulevard 13” y un “caminito como de dos o tres personas que han ido llevándose las cosas”.

“Es la primera vez que me pasa, lloré mucho durante el día y ahora me estoy recomponiendo, lo importante es que no me pasó nada, que yo no estaba y que solo son pérdidas materiales. Lo más raro de todo es que no solo trabajaron tranquilos, sino que no forzaron ninguna puerta ni tampoco alguna ventana, alguien tiene que haber copiado una llave, ya sea de mi hermano o mía, no queda otra, porque entraron muy fácil”, especuló.

Por último, Adriana lamentó que su hija que vive al lado no se encontraba al momento del robo, al igual que vecina.

“Habían preparado más cosas para llevarse, pero deben haber escuchado algún ruido y se escaparon, porque arrancaron un Aire Frio/calor y estaba listo para ser llevado, al igual que la guitarra y los parlantes de la computadora, todo envuelto para llevar”, completó. (Telefe Bahía). (07-07-21).