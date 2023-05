Destacados valores en otro remate de Civardi -Blanco

Muchos lotes de vaquillonas, donde lo más destacado llegó a los 500$, mientras que los corrales de novillos (un poco más que las vaquillonas) tuvieron sus lotes destacados, sumado a varios lotes de vaca bien terminada, para dar lugar al grueso de toda la Manufa/Conserva/China y No China, más campo, más invernada, pero todo con manos y agilidad. Un dato no menor: entre ordenes, presentes, consumeros, invernadores de vaca, etc, en total operaron en las haciendas a la balanza, 20 compradores. Sin dudas, hay que buscar en los remates semejante variabilidad de manos a la hora de las compras.

La invernada con muchos lotes destacados, criadores que llevaron sus destetes, unos colorados muy destacados de un criador de la zona de Monte Hermoso fue el techo máximo de un remate que tuvo varios corrales para jaula y una ternera un poco más tranquila, siempre con manos ágiles, finalizando con unos vientres usados y dejando una vez más, el comedor lleno a la hora de compartir un almuerzo que ha llevado a que estas ventas, sea “el día obligado para muchos” de llegarse hasta la feria.

Estos fueron los valores:

GORDOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad Vaquillonas 445,00 500,00 483,44 273 Vacas gorda 292,00 330,00 302,65 125 Vaca Manufa/Conserva 210,00 277,00 230,21 421 Novillos 410,00 497,00 472,43 306 Toros 252,00 332,00 308,00 33 TOTAL GORDO 1158 INVERNADA MACHOS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad Terneros 160 a 180 Kg 438,60 549,10 502,64 75000 95000 86667 180 Terneros 180 a 200 kg 477,39 592,50 520,21 87000 112000 98600 147 Terneros 200 a 230 Kg 465,69 550,66 497,32 95000 125000 108857 182 Novillitos 230 a 260 kg 445,34 512,30 486,68 110000 125000 119000 171 Novillos más de 300 Kg 386,60 445,54 416,07 135000 150000 142500 20 Macho Entero Joven 378,26 378,26 378,26 87000 87000 87000 10 TOTAL MACHOS 710 INVERNADA HEMBRAS Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad Terneras 150 a 170 Kg 385,09 496,89 458,20 62000 80000 74250 72 Terneras 170 a 190 Kg 469,61 470,59 465,05 80000 87000 84250 106 Terneras 190 a 210 Kg 436,89 549,18 446,90 87000 95000 90333 114 Vaquillonas 210 a 250 Kg 409,84 474,42 437,30 87000 105000 99125 176 Vaquillonas más 290 Kg 359,28 359,28 359,28 120000 120000 120000 4 TOTAL HEMBRAS 472 CRIA Kg – Kg + Prom. Kg MIN. MAX. PROM. Cantidad Vacas C/Gtia Preñez Usada 122000 120000 121000 18 TOTAL CRIA 18

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco.

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

Total Gordo, Invernada y Cria: 2.358

Martillo: Daniel Blanco.

Plazos: 30 –45 -60 días.

Fuente: Carlos Bodanza Infosudoeste- Entre Surcos y corrales – Campo Total Web. (12-05-23).