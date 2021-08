Derrumbe en Mar Del Tuyu: “Si no cuidamos la playa nos puede pasar a cualquiera”, manifestó Dichiara

El pasado miercoles se produjo el derrumbe de una casa en Mar del Tuyú por la fuerte crecida del mar (foto).

Las imágenes captadas por los vecinos muestran cómo, de un momento a otro, la estructura de dos pisos cede ante el castigo incesante de las olas y se desmorona sobre un acantilado, ante la mirada atónita de quienes se hallaban en el lugar.

A raíz de esta situación, quien se expidió al respecto en su cuenta de Instagram fue Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso y primer precandidato a Diputado Provincial por la Sexta Sección en la lista del Frente De Todos.

“Esto que ocurrió en San Clemente es producto del avance del mar sobre el continente. Si no cuidamos nuestra línea de médanos, si no protegemos la playa de la circulación vehicular, del derramamiento de lubricantes y combustibles, si no trabajamos para prohibir las construcciones de cemento en la línea de médanos frente al mar nos puede pasar a cualquiera”, posteó.

“Por eso en nuestras playas decimos: no a la extracción de arena con pala mecánica, no a la construcciones sobre la línea de médanos y no a la circulación vehicular”, finalizó. (Telefe Bahía). (03-08-21).