Cuento del tío: “Llaman a teléfonos fijos y se hacen pasar por nietos, sobrinos o hijos”, aseguró el comisario dorreguense

En la película argentina Nueve Reinas se desnuda la maniobra del “cuento del tío”. El personaje de Ricardo Darín, que encarna a un estafador, va tocando los porteros de un edificio hasta dar con una víctima. Una mujer sola, de edad avanzada, confiada, bondadosa, lo atiende. Él se hace pasar por un sobrino en apuros y le pide a la supuesta “tía” -ella no lo ve, solo oye su voz- que le entregue determinada suma de dinero a un amigo, rápido, para darle una mano, porque él no puede ir. La señora le cree y así se concreta la estafa.

Como informó LA DORREGO, para prevenir situaciones como esta o de similar índole, el comisario de Coronel Dorrego, Martín Otero, brindó una charla abierta a los adultos mayores de la comunidad.



El comisario explicó las cuestiones más importantes de la estafa a una gran concurrencia.

En diálogo con La Nueva. desmenuzó el accionar de los estafadores a fin de prevenir a las víctimas acerca de cómo identificar un llamado dudoso y qué responder en estos casos, para que el delincuente no las encuentre desprevenidas.

-¿Cuáles son las estafas telefónicas más comunes?

-Las que se están dando actualmente, son llamados telefónicos a números fijos.

Pueden dividirse en dos: a) llamados donde se hacen pasar por nietos, sobrinos o hijos, donde le indican a quien atiende que a raíz de la situación del país deben cambiar los dólares, porque se vencen, o porque su numeración caduca, o porque los billetes de moneda nacional van a cambiar; cualquier ardid. Le indican estar en ese momento en la entidad bancaria y que, a consecuencia de ello, va ir un amigo del banco a buscar el dinero, para cambiarlo por el “bueno”, y luego se lo devuelve. En ese instante y mientras aún sigue la comunicación, tocan a la puerta de la víctima, y al atender, el desconocido se presenta como amigo del llamante, a quien le entregan sus ahorros.

Los otros son llamados, de secuestros extorsivos, donde se hacen pasar por familiares también, y simulan estar privados de su libertad, con un arma en la cabeza, lloran, se quejan como si los estuvieran golpeando, y piden dólares a cambio de su libertad. Estos llamados mayormente se producen de noche, y suelen lograr que la víctima salga a la vereda y deje el dinero en un bolsa, en el cordón o en cesto de basura.

En ambos casos, los delincuentes están en la ciudad y actúan observando los movimientos de la vivienda elegida. Creemos que los que llaman, no son los mismos que buscan el botín. Es materia de investigación, en las causas donde se ha logrado aprehender a los malvivientes.

-¿Por qué los adultos mayores son tan vulnerables a estas estafas?

-Ellos, son quienes aún están abonados a los teléfonos fijos en sus domicilios. Los delincuentes advirtieron que el teatro montado para llevar adelante la estafa, les da frutos, por eso es importante advertir a los adultos mayores y revertir esta situación.

Cabe mencionar que en el término de tres horas, es probable que realicen entre 10 y 12 llamadas, intentando hacer caer en la trampa a los adultos mayores.

Creo que tiene que ver, con esa relajación que quizás tiene el adulto mayor, ya fuera del ámbito laboral, ya disfrutando, quizás, de su última etapa, de los nietos, sobrinos, hijos. Y además, justamente eso, están atentos a ellos, siempre con ganas de ayudarlos, confiando.

-¿Qué aspectos permiten identificar si se trata de una estafa o de una llamada real?

-En la charla, que di a los adultos traté de ser concreto en este punto, sin mucho palabrerío ni lenguaje técnico, para no sobrecargar de información. Di algunos tips que me parecieron importantes.

1) Los dólares no se vencen. 2) Si reciben un llamado de algún familiar (nieto, sobrino, hijo, etc), si quiere llevar adelante esa transacción del dinero que lo busque él mismo, cosa que el abuelo pueda reconocerlo. Y si no pudiera, que lo busque alguien que pueda reconocer. 3) No abrir la puerta a quien no conozco. Lo repetí varias veces. No abrir la puerta a quien no conozco. Llamar a la policía en esos casos.

Brindé folletos con los números de la Comisaría y emergencias con la intención de que siempre los tengan a mano. en la mesa de luz, en la heladera, cerca del teléfono.

También les propuse, que durante la noche, si poseen además celulares, desconecten el teléfono fijo, como una forma de evitar los llamados por secuestros extorsivos.



Cómo responder ante un llamado dudoso.

-¿Se dieron casos resonantes en Dorrego acerca de este tipo de estafas?

-En lo que va del año tuvimos dos casos consumados de quienes realizaron la estafa del cambio de dólares.

-¿Los estafadores actúan al azar o generalmente eligen a sus víctimas?

-Actúan al azar, prueban, llamando a los abonados fijos de la guía telefónica, a la cual acceden a través de internet.

–¿Qué debe hacer una persona ni bien se da cuenta de la situación? ¿Por qué vías o canales reporta lo sucedido?

-Ni bien se da cuenta de la situación, llamar a la Policía. Eso nos permite actuar con rapidez, avisar al centro de monitoreo municipal, alertar a las policías limítrofes, a los medios de prensa locales, que inmediatamente se ponen a vuestra disposición para alertar a la ciudadanía. (La Nueva.). (29-11-21).