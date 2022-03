¿Cuándo es el próximo feriado largo?

Se acerca Semana Santa y mucha gente comienza a planear viajes y escapadas. El próximo fin de semana largo comenzará el 15 de abril, con motivo del Viernes Santo. Cabe destacar que el Jueves Santo, que cae el día anterior, no es feriado sino día no laborable. La diferencia entre un feriado y un día no laborable radica en que en el segundo caso es facultad del empleador trabajarlos o no.

En general, estos días se identifican con conmemoraciones religiosas, como por ejemplo determinados días para los trabajadores o empleadores que profesan la religión judía o musulmana. Los trabajadores comprendidos en los días indicados que no presten servicios en estas festividades tienen los mismos derechos y también devengan la misma remuneración que si hubieran trabajado.

¿Qué fin de semanas largos quedan en 2022?

Abril

Viernes 15 (Viernes Santo), sábado 16 y domingo 17.

Junio

Viernes 17 (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), sábado 18, domingo 19 y lunes 20 (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

Agosto

Sábado 13, domingo 14 y lunes 15 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín: es el 17 de agosto, pero se traslada).

Octubre

Viernes 7 (fines turísticos), sábado 8, domingo 9 y lunes 10 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural: es el 12 de octubre, pero se traslada.

Noviembre

Viernes 18, sábado 19, domingo 20 (Día de la Soberanía Nacional) y lunes 21 (fines turísticos)

Diciembre

Jueves 8 (Día de la Inmaculada Concepción de María), viernes 9 (fines turísticos), sábado 10 y domingo 11. (03-03-22).