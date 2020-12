Crecimiento de casos, negocios, vivero: los vecinos se expresaron

Ayer sábado 26 se registró un importante crecimiento de casos de Covid 19 en el distrito: se reportaron 19 contagios en 24 horas. En el Facebook de LA DORREGO, vecinas y vecinos dejaron sus opiniones.

Este es un resumen de lo que escribieron:

Gladys Banegas: “El problema no solo está en el vivero, en los comercios también. El 23 era un caos en todos los negocios de Dorrego, y ahí están en ambiente cerrado. Nadie respeta el distanciamiento. En el vivero, al menos, están al aire libre. No digo que no se puedan contagiar, pero creo que hay mas riesgo en un supermercado o en una tienda de ropa que en el vivero”.

Vanesa Dumrauf: “Lo del aire libre es lo mismo si no repetan distanciamiento y comparten las bebidas del pico”.

Viviana Pane: “Gladys Banegas, coincido plenamente con vos, soy taxista y vi en vivo y en directo el caos que eran los negocios. Lo que pasa que la gente se focaliza solamente en el vivero y no es así”.

Carla Gonalez: “Que se encierre y se distancie el que le parezca, pero no le quieran manejar la vida a los demás. Acepten que igual nos vamos a contagiar casi todos. ¿Van al vivero a espantarse de los que están en el vivero? ¿Se horrorizan porque hay gente en un negocio? ¿En serio? ¿Por una gripe? ¿No se dan cuenta de que el 90 por ciento lo pasa en la casa? Cómo juzgan!! Repugna”.

Silvia Asad: “Con solo ver las imágenes del vivero del 24 a la madrugada, listo !!! ¿Qué pretenden?. Era sabido”.

Paola Ríos: “Silvia Asad, esos todavía no cuentan. Esperá unos días más”.

Antonia Pedrueza: “Es una locura total nadie respeta el distanciamiento y andan sin barbijo!!! Ah, y en éstas fiestas hubo mucha juntada !!!”.

Mariana Martinez: “Y ahora a esperar el brote después de las fiestas”.

Maxi Ferrarello: “Lo más triste de todo es que todo el mundo piensa que el virus solo esta en el vivero. Miren afuera de varias casas que hay muchos grupos tomando en las veredas. Pero el vivero es mas propenso. Dejen de culpar un lugar u otro. Quédense en sus casas sin salir, contraten delibery en vez de hacer mandados. Y los que se quieren enfermar que lo hagan”.

Marta Banegas: “Lo del vivero no está todavía en las placas, será en unos días”.

Isabel Banegas: “A cuidarse y cuidar al otro por favor!!!!”. (27/12/20).