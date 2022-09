Condenaron por abusar de un manicure al policía que estaba a cargo de la subcomisaría de Oriente

El subcomisario Luis Mendiondo fue condenado a nueve años de prisión por el abuso sexual de un manicure, en el marco del segundo juicio en el que fue analizada su conducta, luego de que Casación revocara la absolución que inicialmente había dictado un Tribunal tresarroyense.

En este caso, unánimemente los tres jueces Julián Saldías, Ricardo Gutiérrez y Claudia Fortunatti, entendieron que Mendiondo es responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

El fallo del Tribunal fue unánime. El ahora condenado había sido absuelto en primera instancia, fallo revocado por Casación que determinó otro debate oral.

No se dictó la inmediata detención. No obstante, hasta que el fallo adquiera firmeza, continuará en libertad, al no dictar su inmediata detención.

Cabe recordar que la fiscal Marina Lara de Delitos Sexuales había solicitado una pena de 17 años de cárcel.

Mendiondo en la actualidad estaba a cargo de la subcomisaría de Oriente. (Fuente y foto: LU 24). (15-09-22).